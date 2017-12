»Vsega se lahko dotaknete,« je odvrnil novinarki in se na široko zarežal. Heilmann je bil gost projekta Docupy, v katerem so politike intervjuvali o seksizmu v poklicnem okolju. Na vprašaje, kdaj so nazadnje kakšnega moškega opozorili na njegovo seksistično obnašanje, so poleg Heilmanna odgovarjali še Gregor Gysi (Levica), Sven Lehmann (Zeleni), Gero Hocker (FDP) in Stephan Brandner (AfD). Večina politikov ni briljirala, poslanec CDU pa je nesporno zapustil najslabši vtis.

»Dogodek je popolnoma iztrgan iz konteksta,« je Heilmanna zagovarjala njegova tiskovna predstavnica. Posnetek je po njenih besedah montiran tako, da je odziv mogoče razumeti kot seksističen. »Dejansko pa je zgolj odgovoril na vprašanje redaktorice, ali mu sme popraviti suknjič, ali se sme dotakniti tudi ovratnika srajce.«

Osrednjih vprašanj pogovora in Heilmannovih resnih odgovorov v posnetku ni mogoče videti. Ampak zdaj je že prepozno, v družbenih omrežjih se je sprožil val zgražanja. »Zakaj še ni izgubil službe?« se je spraševal neki uporabnik twitterja. »Thomas Heilmann je tako smešen, da me sili na bruhanje,« je komentiral neki drugi. Uporabnica debby ydebb pa je zapisala, da je bil komentar politika tako seksi, da se čudi, zakaj ga novinarka ni nemudoma naskočila kar pred vklopljeno kamero. Projekt Docupy je konec novembra razgovore o temi seksizma opravil z ženskami. Nekdanja prva dama AfD Frauke Petry je tedaj odmevala z izjavo, da nima težav s tem, če ženske še zmeraj dojemamo kot šibkejši spol, saj so objektivno gledano drugačne od moških.