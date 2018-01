SPD, nevoljni koalicijski partner Angele Merkel

Nemški socialni demokrati so ostali zvesti svojemu nenapisanemu izročilu. Najprej dobrobit države, nato stranke. Današnja odločitev strankine konference, da vodstvu odobri vstop v koalicijska pogajanja s konservativci, ni presenetljiva, a tudi ne samoumevna. Razprava in izid glasovanja – pravzaprav pričakovano skromna večina za koalicijo – to ponazarjata. In glede na to ni mogoče izključiti, da se ne bo med samimi pogajanji še kdaj krepko zataknilo, še zlasti pa – če bodo prinesla pogodbo o sestavi vlade in če bo to med nekaj tednov trajajočim glasovanjem večinsko potrdilo tudi slabega pol milijona članov stranke – je videti gotovo, da SPD za kanclerko Angelo Merkel ne bo tako »neproblematičen« in »nezahteven« vladni partner kot zadnja štiri leta.