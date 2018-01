Ni nam treba za vsako ceno v vlado, vendar se nam tudi ni treba za vsako ceno izogibati vladanju, je tik pred današnjim glasovanjem na izredni konferenci nemških socialnih demokratov (SPD) v Bonnu delegate še zadnjič poskusil prepričati predsednik stranke Martin Schulz. Toda po približno peturni polemični razpravi je bila večina že tako in tako odločena, kako bo glasovala. Čeprav so si nasprotniki ponovnega sodelovanja v vladi Angele Merkel praviloma prislužili občutno daljše in glasnejše ploskanje od zagovornikov, izid glasovanja ni bil presenečenje. Z ne posebej prepričljivo večino 362 (dobrih 56 odstotkov) proti 279 glasovom je izredna konferenca sprejela predlog vodstva, da začne koalicijska pogajanja s konservativci.

Uspeh za podmladek

Ker je v omenjenih 362 glasovih tudi 40 glasov vodstva samega (konferenco sestavlja 600 delegatov in 45 članov vodstva SPD), je očitno, da je imel predsednik strankinega podmladka Kevin Kühnert prav, ko je kot eden prvih govornikov dejal, da se o ponovnem sodelovanju v vladi odločajo v času, ko socialni demokrati in konservativci nimajo več nič skupnega in ko tudi med socialnimi demokrati samimi vlada globoka kriza zaupanja.

V tem okviru je nato potekala celotna razprava, med katero se se v prid koalicijskim pogajanjem izrekali predvsem člani vodstva in drugi višji funkcionarji stranke (in veliko manj delegati), proti pa člani podmladka. Skupni imenovalec prvih je bilo prepričanje, da je stranka v prehodnih pogovorih oziroma izhodiščih za koalicijska pogajanja vendarle uveljavila toliko svojih predvolilnih programskih stališč, da bi bilo škoda, če bi se na račun najšibkejših v družbi odrekla možnosti uresničitve v vladi. Drugi pa so z različnimi primeri argumentirali stališče, da s konservativci pod vodstvom Angele Merkel ni mogoče doseči dogovora o reformah, kakršne Nemčija potrebuje. Nič čudnega zato, da je bila ena prvih Schulzevih izjav po glasovanju »bojevita«, gotovo nehote pa vendarle tudi rahlo dvoumna: »Konservativni stranki morata računati s tem, da bodo koalicijska pogajanja prav tako trda kot predhodni pogovori.« Na odgovor Merklove, ki je resda pozdravila odločitev konference SPD, a tudi dodala, da je okvir pogajanj zakoličen s sprejetimi izhodišči, ni bilo treba dolgo čakati. Bolj zadržani so bili tokrat barvarski konservativci, ki so v minulih dneh netaktno govorili o »vstaji palčkov v SPD«, danes pa je Horst Seehofer dejal, da spričo tesnega izida pogajanja gotovo ne bodo »manj zapletena«.

Koalicijska pogajanja naj bi predvidoma trajala do sredine februarja, pogodbo pa bo na socialdemokratski strani morala med večtedenskim glasovanjem potrditi večina (od približno 450.000) članov stranke. Glede na izid današnjega glasovanja ocena poznavalcev, da bo to manjša ovira od glasovanja na konferenci, ni videti več prav prepričljiva.