Strune pokajo.

Če se struna preveč napenja, rada poči in to se je dogodilo te dni v Št. Vidu nad Ljubljano, kjer je izbruhnil šolski štrajk, viden znak žalostnih razmer, ki so zavladale v našem šolstvu in glasno svarilo vsem samozvancem, ki menijo, da je ljudstvo čreda, s katero se lahko pometa po mili volji.

Naše šolstvo je nagnito že desetletja. Liberalno učiteljstvo je storilo vse, da ustvari med domom in šolo čim globlji jez, ki je stalno motil ves šolski pouk in vzgojo. Ni čudno, če je imela naša stranka zato že pred vojno s kliko liberalnega učiteljstva hude nastope in sam Krek je bil prisiljen, da je obračunal z njo v znanem jedkem podlistku »Pons asinorum«. (…)

Po vojni so se začele razmere hitro izpreminjati. Radi prevelike zaupljivosti naše stranke se je vzgnezdilo že na tedanjem višjem šolskem svetu nekaj eksponentov liberalne UJU in njene Učiteljske tiskarne in ko je začel prevladovati centralizem, pred katerim so se valjali ti elementi po trebuhu, so postajali ti samozvanci vedno bolj predrzni. Uzurpirali so si z Žerjavovo pomočjo enostavno vso šolsko upravo in končno smo prišli celo do tega, do je peščica UJU-jevcev komandirala celo naše srednje šolstvo, da ne govorimo o ljudskem in meščanskem šolstvu, ki so ga smatrali za nekako svojo osebno lastnino in kjer so gospodarili kot svinja z mehom, rogajoč se vsem zakonom in vsaki morali. (…)

Pred kratkim so na več kot žaljiv način sporočili dvema, že dolgo let v Št. Vidu nad Ljubljano stalno nastavljenima, vzornima učiteljicama, da sta preko noči prestavljeni ena v Kropo in druga v Polhov Gradec. In tedaj je zavrelo tudi v našem, sicer mirnem ljudstvu. (…)

Ne igrajte se torej z ognjem, kajti kadar se bori vse ljudstvo za zakon in za pravico, je – nepremagljivo. – In koga ne sili dejstvo, da je moralo ljudstvo samo začeti braniti zakon nasproti oblastnikom, k globokemu in resnemu razmišljanju.

Slovenec, 14. februarja 1925