Pogled v bodočnost Ob novem letu se časnikarji ozirajo nazaj in naprej; nazaj namreč na važnejše dogodke preteklega leta, naprej pa prematrajoči, kaj bodočnost obeta. V preteklosti nimamo dosti veselega opazovati; zgubili smo v tem letu očeta Bleiweisa, pridobili pa nismo skoraj nič, naše različne želje so ostale še neizpolnjene. Poglejmo pa, če nam prihodnjost kaj boljšega obeta! Toliko smo zvedeli zadnje dni po znani cesarjevi izjavi, da sedanja vlada trdno stoji. To je tolažilno za nas, kajti čeravno ta vlada neče povsem vstrezati našim željam, vendar nas pusti svobodno dihati, ter nas ne ovira pri našem napredku; in če nasproti nemškutariji kako zmago pridobimo, nam je ta vlada tudi ne bo jemala. (…) V tem smislu nam bodi pozdravljeno novo leto! Slovenec, 31. decembra 1881

Na starega leta dan. Pogledamo li baš odhajajočemu letu v ovenelo lice, ne vzbuja se v nas ono preprijetno čustvo, kakor pri pogledu starega, omilelega nam prijatelja. Brez iskrenosti, brez vsake srčne tesnobe poslavljamo se od starega leta, niti toliko se nam ni prikupilo, da bi mu pri odhodu segli v odrevenelo roko, marveč dozdeva se nam, da smo se znebili neljubega nam spremljevalca, ki nam je mnogo obetal, kateri pa je vse svoje obete utopil v skrajni skoposti. S prekipečimi nadami pozdravljali smo porajajoče se 1887. l., a danes, sestavljajoč narodno bilanco, vidimo, da so vse te nade bile prazna pena, da nemamo niti jednega positivnega uspeha, temveč, da je prošlo leto bilo zopet neplodna jagoda, katero smo k drugim nanizali na svoj in na časovni molek. (…) In dobro je, da nam neprodoren zastor še prikriva bodočega leta dogodke, kajti sicer bi morda danes ne bilo vesele besede iz naših ust in ježili bi se naši morebiti lasje, ko bi nam že naprej bile razkrite stvari, ki imajo priti z vso apokaliptično svojo grozo. Tako pa, ker nam blagohotna usoda ne daje znati, kaj nam preti, česa se nam je bati, bodemo zopet v bujnej domišljiji, polni žarnih nad, pričakovali novega leta, pozdravljajoč je iskreno krepko in navdušeno. (…) Slovenski narod, 31. decembra 1887

Slovenci v minolem letu. V Ljubljani, 31. decembra. Takisto, kakor posamniki, morajo tudi narodi koncem vsakega leta napraviti neke vrste bilanco o svojih političnih in kulturnih pridobitvah ali izgubah, da dobe jasen pregled o svojem položaju. Nam Slovencem je to toliko bolj potrebno, ker smo majhen narod, čigar eksistenca ni tako brezdvomno zagotovljena, kakor mnogoštevilnim in imovitim plemenom, ker je za nas že hud udarec to, kar drugi narodi jedva čutijo. Če pogledamo Slovenci na minolo leto, na to, kar smo v tej dobi doživeli veselega in tužnega, če primerjamo svoje narodnostne in politične pridobitve izgubam, bi nas skoro prešinil neki moreči pesimizem za bodočnost, neka obupnost, da navzlic pravičnosti in poštenosti stremljenja ne dosežemo nikdar svojega smotra. (…) V političnem pogledu je bilo minolo leto kaj žalostno, tako, kakor morda malokatero, odkar zagovarjamo svoje pravice na podlagi pisanih zakonov in ne slonimo več samo na prirodnem pravu. Osrednja vlada se nam sicer ni kazala naravnost sovražno, zato pa je na tajnem in skrito izvrševala stari program avstrijskih vlad, centralizacijo in germanizacijo, in s tem obujala v nas skrajno nezaupnost, katere ni moči utajiti. (…) Konečno razrušilo se je tudi jedinstvo mej poslanci, in razdružili so se v dva samostojna tabora, katera hodita vsak po svojih potih. (…) V znamenji boja na dve strani, zoper odkrite in prikrite, tuje in domače nasprotnike stopamo v novo leto 1893. Slovenski narod, 31. decembra 1892