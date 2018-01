Port Artur se je udal!

Žalostna je prva novica, ki jo prinašamo svojim čitateljem v novem letu. Port Artur, ponosna ruska trdnjava na daljnjem vzhodu je padla, portarturski junaki so se udali sovražniku. Pretresujoča in nepričakovana je ta novica! Vsak Slovan je zrl z navdušenjem in ponosom na portartursko posadko, ki je tako hrabro in vstrajno branila svojo trdnjavo, da jo je občudoval ves svet. General Steselj je postal ljubljenec vseh Slovanov, pogumni vojaki so bili predmet visokega občudovanja, Port Artur nam je bil vzgled, kako se mora Slovan neustrašeno braniti proti sovragom! In sedaj je padla ta trdnjava, ponos vsakega Slovana! Neverjetno se nam zdi, ker nam je neljubo. Vsi Slovani čutimo velik udarec, ki ga je dobil ruski narod s tem, da se je Port Artur udal Japoncem. (…)

Padec Port Arturja ne bo ostal brez velikanskih posledic za Rusijo. V evropski Rusiji še bo huje vrelo med nezadovoljneži, ki si želijo ustavnega življenja in ne marajo carjevega samovladanja. In tudi na daljnjem vzhodu bo učinek udaje neizmerne važnosti. Port Artur bo odslej japonska trdnjava in japonsko brodovje bo imelo v portarturski luki varno zavetje. Pristanišče Dalny se zopet lahko odpre japonski trgovini. (…)

In ni samo trdnjava Port Artur izgubljena za Ruse, ampak tudi portartursko rusko brodovje. Predno so predali trdnjavo, so Rusi zažgali in potopili svoje ladje, le štiri rušilke torpedovk so zbežale v pristanišče Čifu, kjer so bile razorožene. S padcem Port Arturja in uničenjem portarturskega brodovja je postalo torej tudi japonsko brodovje, ki je moralo doslej stražiti pred Port Arturjem, prosto in lahko svojo moč obrne ali proti admiralu Roždestvenskemu ali pa – proti Vladivostoku. (…)

Slovenski gospodar, 5. januarja 1905