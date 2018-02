Zgodovinska fronta: V Savski banovini je prebivalo 43.468 Slovencev

Vsakoletni statistični podatki, ki se nanašajo na preteklo leto, prinašajo zelo zanimivo gradivo za prebiranje in izdelavo različnih primerjav z obdobji iz bližnje ali nekoliko bolj odmaknjene preteklosti. Pravijo, da sta se zbiranje in objava statističnih podatkov pojavila takrat, ko so se pojavili prvi oblastniki. Te je zanimalo, s kolikšnim številom ljudi razpolagajo, kolikšne so zaloge žita ter koliko ovac in govedi premore to njihovo prebivalstvo. Prve takšne podatke so zbirali stari Egipčani in Rimljani, pravi razcvet pa je statistika doživela v 20. stoletju, ko so pri vladah posameznih držav začeli ustanavljati statistične urade. Statistika je tako postala veda, ki se ukvarja z urejanjem velikega števila podatkov. Tokrat smo pogledali nekatere statistične kazalnike iz sredine obstoja Kraljevine Jugoslavije. Nekatere številke so gotovo zanimive še danes. Naj morebitnim nevednim še pojasnimo, da je Dravska banovina zajemala približno ozemlje današnje Slovenije, z Arnavti pa so takrat poimenovali Albance.