Po vseh desetletjih borbe za enakost med spoloma se zdi res neverjetno, da gre pri tem, če je neka športnica mama, lahko za senzacijo. A žal je res tako. Francozinja Marie Martinod, dobitnica srebrne medalje v smučanju prostega sloga, je mama. In to je še kako poudarjala v svojih izjavah. Triintridesetletnica je leta 2009 rodila, kasneje v Sočiju osvojila olimpijsko medaljo, zdaj pa še drugo. »Močno sem se trudila. Zdaj lahko končam svojo športno kariero, dekletom pa pustim močno sporočilo: olimpijsko medaljo lahko osvojite, tudi če ste mama. Lahko ste ženska, lahko imate otroke, se vrnete v formo in se pri tem počutite odlično.«

Med navdihujoče zgodbe sodi tudi zgodba Aje Evans, temnopolte ameriške tekmovalke v bobu. Kot je dejala, je ena redkih temnopoltih športnic v ameriški reprezentanci, zato dobiva veliko pozornosti, ki pa si jo želi izkoristiti v dobre namene. »Želim biti vzornica mladih temnopoltih deklet. V resnici mi je to pomembnejše kot pa sam nastop na igrah. Mama me je vzgojila kot močno dekle, ki se lahko spopade z vsemi težavami, in želela bi, da se tudi druga dekleta zgledujejo po meni,« je dejala za Boston Globe. Korejske igre niso njene prve – v Sočiju je dobila bronasto medaljo. Če se vam zdi, da so temnopolte športnice na zimskih olimpijskih igrah samoumevne, ni čisto tako: prva je olimpijsko medaljo dobila šele leta 2002.

Vse bolj samoumevni postajajo tudi športniki geji. Poleg drsalca Adama Rippona je veliko pozornosti dobil tudi smučar Gus Kenworthy, ki so ga kamere ujele, kako se je po nastopu poljubljal s svojim fantom Mattom Wilkasom. »Tukaj smo. Smo geji. Navadite se na to,« je športnik komentiral na instagramu.