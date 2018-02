Goran Janus se je izpel

V smučarskih skokih nič novega. Olimpijske kolajne so osvojile tri države, ki so že vso sezono v ospredju v svetovnem pokalu. Tudi število osvojenih kolajn je premo sorazmerno z mesti, ki jih zasedajo v pokalu narodov. Norveška je številka ena s štirimi odličji (zlato ekipno, srebro Forfang, dvakrat bron Johansson), Nemčija druga s tremi kolajnami (zlato in srebro Wellinger, srebro ekipno) in Poljska tretja (zlato Stoch, bron ekipno). Trenutno najboljši skakalci sveta so osvajali kolajne ne glede na maratonsko dolge tekme, zahtevne vremenske razmere z vetrom in mrazom ter neposrečene odločitve vodstva tekmovanja, ker so njihovi trenerji poskrbeli, da so bili v Pjongčangu v najboljši tehnični, fizični in psihični formi. Vsi osvajalci kolajn so produkt avstrijske trenerske skakalne šole. Tri najuspešnejše reprezentance vodijo tuji avstrijski trenerji Alexander Stoeckl (Norveška), Werner Schuster (Nemčija) in Stefan Horngacher (Poljska). Med najboljšo trojico in drugimi je velik prepad. Avstrija, Slovenija in Japonska imajo občasne prebliske. Kakovostni vrh se je zelo zožil, saj sta povsem nekonkurenčni nekdanji velesili Finska in Češka.