Slavko, brki in riba😉 A post shared by Igor Šoltes (@igor.soltes) on Jan 4, 2018 at 2:15pm PST

Nogometašem ljubljanske Olimpije se je na treningu, kot so sporočili na instagramu, pridružil »poseben gost«. Očitno lepo negovani maček se je s privzdignjenim repom sprehodil po zelenici in bil pri tem videti nadvse osredotočeno, vsaj toliko, kot morajo biti te dni nogometaši kluba, ki se trenutno že intenzivno pripravljajo na drugi del sezone.Dogajanje po razvpiti tekmi z Nemčijo na evropskem rokometnem prvenstvu so člani domače ekipe ovekovečili tudi na instagramu. Pri Rokometni zvezi Slovenije smo opazili fotografijo selektorja Veselina Vujovića pred golom, ki so jo označili za »fotografijo leta«, Vid Kavtičnik pa nam je medtem ponudil vpogled v zakulisje dogajanja. S fanti iz ekipe, nekateri so bili še opeti v aparature za masažo nog, so po koncu tekme pomahali iz hotelske sobe, okrašene s slovensko zastavo, in se ob tem vsem zahvaljevali za podporo.Tudi nekdanji alpski smučar Jure Košir je navdušen uporabnik družbenega omrežja, na katerem svoje življenje redno ponazarjamo s fotografijami. Zadnje čase se poleg otrok na posnetkih pogosto znajde tudi njegova nova partnerica. Tokrat ju je pot očitno odnesla v London. Tam si je Košir v družbi sina, dekleta in celo Boštjana Nachbarja ogledal košarkarsko tekmo, med sprehodom po mestu pa je nastala fotografija, na kateri se njegova partnerica privija k moškemu, zamaskiranemu v ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ali se pod krinko skriva Košir in zakaj se po mestu sprehaja tako našemljen, ni znano, je pa posnetek opremil s podpisom, da je tako videti običajno popoldne »Donnieja in Melanie«.Na profilu na instagramu Plestenjakove ljubljanske gostilne, kavarne in večernega bara Soba 102 smo opazili fotografijo sindikalnega druženja zaposlenih, kamor jih je povabil »direktor«, torej Jan Plestenjak. Glasbenik, ki trenutno počiva in piše nove pesmi, je vsaj šestim privoščil kosilo v priznani gostilni Majerija v Vipavski dolini. V restavraciji se na Primorskem živeči glasbenik menda rad zglasi, saj so ga v objavi na instagramu med pokušanjem tamkajšnjih žganih pijač označili že pred kakšnim letom.Priimek Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, morda namiguje na počivanje, a sodeč po njegovih objavah na instagramu ima bolj malo časa za sproščujoče prostočasne dejavnosti. Prejšnji teden se je med drugim sestal z župani 34 turistično najrazvitejših destinacij, ta teden pa že obiskal župana Polhovega Gradca in se za Top TV pogovarjal z Vladimirjem Voduškom. Odklopiti se mu ni uspelo niti za konec tedna, saj so ga čakala opravila na domači posesti. Objavil je namreč vile, pod fotografijo pa zapisal, kako rad bi imel »dobre vile« in da »kmetija ne pozna nedelje. Vsaj ob mojem delovniku ne.«Evroposlanec skupine Zelenih Igor Šoltes, ki si je za poslanstvo vzel predvsem ozaveščanje o kakovostni, lokalno pridelani hrani, je v (kot kaže) dobri družbi malo po novem letu preveril ponudbo v znameniti slovenski gostilni Skaručna. S postrežbo je bil sodeč po fotografiji z instagrama zadovoljen, saj se je objektivu nastavil tudi z brki, rekvizitom, s katerim se v čast pokojnemu vodji gostilne Slavku Žagarju fotografira večina dobro razpoloženih obiskovalcev.