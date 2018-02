Filmski program Berlinala je bil v veliki meri vedno politično zastavljen in tudi letos so na odprtju govorci – predvsem župan Berlina in direktor Berlinala Dieter Kosslick – po pričakovanju izpostavili trenutno najbolj žgočo problematiko v filmski industriji – spolno nadlegovanje. Če se je sprva zdelo, da glede na takšno vzdušje film, kakršen je Andersonov, v program ne sodi najbolje, se je izkazalo, da je posnel film, ki se od njegovih prejšnjih v veliki meri razlikuje – predvsem v tonu, pa tudi vsebinsko. Isle of Dogs (Pasji otok) je namreč cinična pripoved o Japonski bližnje prihodnosti, ki zaradi epidemije »pasje gripe« sprejme zakon, po katerem je treba vse pse izgnati na bližnji otok.

Japonski navdih Težko se je izogniti misli, da se je v prikazu demagoških »pasjefobnih« politikov, katerih dramatičnost in nastopaštvo povsem preglasita glas zdravega razuma, Anderson, ki je uporabil visokooktansko igralsko glasovno zasedbo – Jason Schwartzmann, Bryan Cranston, Greta Gerwig, Edward Norton, Tilda Swinton, Jeff Goldblum in Bill Murray – zgledoval po trenutni politični situaciji, predvsem po nestrpnosti in širjenju razplamtevanju strahov zaradi begunske krize. V svojih filmih se je že doslej ukvarjal s čarobnim, idiličnim življenjem, ki nenadoma kruto izgine, ter tragikomično nerodnim postavljanjem nazaj na noge, in zgodba o dvanajstletnem dečku Atariju, ki se usede v improvizirano letalo in odpravi na Pasji otok iskat svojega psa, pravzaprav ohranja iste elemente – le da je Pasji otok v svojem pogledu na svet neprimerno temačnejši, pravljičnost pa razkrojena še bolj kot običajno. Nekaj posebnega je tudi sama animacija: četudi je večina filma posneta v tehniki stop motion animacije, so nekateri prizori kolaž različnih tehnik, tudi dvodimenzionalnih, ki so jih delno navdihnili japonski animeji. Tradicionalna japonska kultura je kot navdih služila tudi sicer, od celotne vizualne podobe filma do sumo borb in kabukijev, jezika in pisave, kar je pri nekaterih kritikih že sprožilo pomisleke o zahodnjaškem kulturnem prilaščanju.