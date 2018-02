Kritika filma Zadnji ledeni lovci: Greenpeace nepopravljivo škodil inuitski kulturi

Zadnji ledeni lovci je zadnji film slovenskega dokumentarista in fotografa Jureta Breceljnika , ki je svoja dela razstavljal doma in v tujini, kot filmar pa je zaslovel z Magnezijem in čokolado. Gre za dokumentarni portret življenja sodobne generacije inuitskih lovcev na vzhodni Grenlandiji, enem najredkeje poseljenih krajev na Zemlji, ki se v zadnjih letih spreminja z vrtoglavo hitrostjo in ogroža tudi tradicionalne načine inuitskega življenja.