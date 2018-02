Slovenska hokejska reprezentanca je na pragu novega olimpijskega podviga. Po zmagi nad Slovaško s 3:2 po dramatičnem izvajanju kazenskih strelov je v predtekmovalni skupini B osvojila drugo mesto, kar ji v kvalifikacijah za četrtfinale v torek ob 8.40 po srednjeevropskem času prinaša obračun z Norveško. Zmagovalec se bo med osmerico najboljših olimpijskih reprezentanc pomeril z Rusijo, ki po neposrečenem začetku turnirja upravičuje sloves prve kandidatke za zlato kolajno.

Nov mejnik slovenskega hokeja

Slovenija je predtekmovanje sklenila med veliko olimpijsko šesterico, kar je nov zgodovinski mejnik slovenskega hokeja. Potem ko je pripravila senzacijo z zmago nad ZDA (3:2), se ji je zgodila polomija proti Rusiji (2:8), a so se slovenski hokejisti že dan kasneje znova vrnili v zmagovalni ritem. V šahovski partiji proti Slovaški so odločale malenkosti, v katerih so bili slovenski hokejisti spretnejši in po peti seriji kazenskih strelov tudi srečnejši. Za veliko slovensko zmago – že četrto na osmem olimpijskem preizkusu – je zadel Žiga Jeglič, ki je imel v enem najpomembnejših izzivov v karieri mirno roko in hladno glavo. Ploščico je s strelom iz zapestja silovito in neubranljivo poslal pod prečko slovaškega vratarja Branislava Konrada. Slovenska klop je poskočila od veselja, Slovaška pa je bila tako kot pred štirimi leti v Sočiju znova na kolenih.

Slovenija je z zbrano in disciplinirano igro vztrajno čakala na napako nasprotnika. Na začetku druge tretjine je prvič v Pjongčangu unovčila priložnost z igralcem več. Po pritisku na slovaška vrata je po golih razpoloženega branilca Blaža Gregorca in napadalca Anžeta Kuralta povedla z 2:0, a se v nadaljevanju preveč pomaknila v obrambo, kar so Slovaki kaznovali z izenačenjem. Čeprav je imela Slovenija dovolj priložnosti, da bi že v rednem delu tekme odločila zmagovalca, je najbolj trpela tik ob koncu, ko so tekmeci ob številčni prednosti lovili tretji gol. Risi so s požrtvovalno igro ustavili vse slovaške nalete in kljub utrujenosti, ko so bile noge slovenskih napadalcev že trde, zdržali tudi petminutni podaljšek.

»V podaljšku smo s tremi napadalci znova tvegali, a ker smo na led poslali zrele in izkušene hokejiste, je bilo lažje. Igralci so po porazu z Rusijo znova našli pravo energijo in se vrnili v velikem slogu. Po napornem tednu se moramo spočiti,« je razlagal finski strokovnjak na slovenski klopi Kari Savolainen, ki v Pjongčangu navdušuje z zbranostjo in pravilnimi odločitvami. Na olimpijskem turnirju je v izvrstni formi kapetan Jan Muršak, ki s hitrostjo prekaša vsakega nasprotnika, reprezentanca pa deluje enotno, ko s fanatično igro v obrambi spravlja v obup hokejske zvezdnike. Slovenija ima močnega aduta tudi v vratih, kjer Gašper Krošelj z obrambami daje navdih soigralcem.