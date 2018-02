Los Angeles je odigral odlično v prvih dveh delih, ko sta "rookie" Michael Amadio (12. in 49. minuta) in Anže Kopitar (33., 37.) poskrbela za vodstvo gostujoče ekipe s 4:0. V zadnjem delu sta poraz omilila Marco Scandella (41). in Rasmus Ristolainen (57.). Kralji so z zmago spet ujeli priključek v boju za končnico. Na 10. mestu za želenim osmim, kjer so Anaheim Ducks, zaostajajo za vsega dve točki.

»Nikakor nas ni skrbelo, ker Los Angeles tu ni zmagal že 15 let. Vse, kar smo si želeli, je, da prekinemo serijo treh porazov,« so Kopitarja po tekmi povzeli na spletni strani lige NHL. »Mislim, da smo se danes prikazali dobro predstavo, v končnici pa smo tekmo naredili preveč zanimivo, a je, kar je. Vsi smo se trdo borili, saj je bilo pomembno, da dosežemo prvi gol, ki smo mu dodali še tri, zato mislim, da je bila naša igra dobra,« je še povedal Hrušičan.

Po prostem večeru bodo Kralji serijo gostovanj v noči na torek nadaljevali v Chicagu, pri 12. ekipi zahoda, ki za končnico zaostaja že velikih 14 točk.