»Da bi proti takšni Rusiji prišli vsaj blizu uspeha, bi moral vsak odigrati najboljšo tekmo življenja, pa še veliko sreče bi morali imeti,« so besede, s katerimi je slovenski vratar Luka Gračnar najbolje ponazoril, kaj se je dogajalo na ledeni ploskvi, kjer je bil kljub osmim prejetim golom med najboljšimi.

Rusi so se tekme s Slovenijo lotili s takšno vnemo, kot da bi iz Kremlja dobili grožnjo, da jih bodo v primeru novega poraza za kazen poslali na prisilno delo v mrzlo Sibirijo. Za slovensko reprezentanco je tekma prišla v najslabši možni kombinaciji. Rusi so bili besni po porazu s Slovaško, senzacionalna zmaga Slovenije proti ZDA pa je bila za njih še opozorilo, da so se tekme lotili skrajno resno. Od prve minute so se zapodili proti slovenskemu golu. Dve tretjini so odigrali na polno brez popuščanja. Celo prvi zvezdnik Ilija Kovalčuk ni igral le na tehnično znanje, ampak na vso fizično moč, ko je s telesom izvajal nalete na slovenske igralce, da je pokalo vsevprek, zlasti pa ob ogradi. Na olimpijskih igrah Slovenije še nihče ni tako nadigral, zato je doživela enega najhujših porazov v zgodovini. »Vedno je težko pogoltniti takšne številke. Imeli smo velike težave v obrambi, kar je delno psihološki, delno pa fizični problem. Dobro smo igrali 17 minut, po 0:2 pa se je začela pot navzdol. Vratarja nisem zamenjal, ker ni bil kriv za prejete zadetke,« je tekmo ocenil slovenski selektor Kari Savolainen.

Edini, ki je bil Rusom enakovreden v hitrosti in tehničnem znanju, je bil kapetan Jan Muršak, strelec prvega slovenskega gola, sicer pa je dosegel že tri od petih slovenskih zadetkov v Pjongčangu. »Tehnično izjemno podkovana Rusija je bila močnejša in hitrejša. Prav s tem smo imeli največ težav. Njihova igra z igralcem več je neverjetna. Mi kakovostno nismo na njihovi ravni. To je naša realnost. Ko so zabili gol, so dobili dodaten zagon in energijo. Fantje so dali vse od sebe. Borili smo se in blokirali strele, a ruska reprezentanca ima dobro kemijo, saj večina reprezentantov prihaja iz dveh ekip. Proti ZDA je bilo lažje, ker igrajo bolj enostavno. Ko nate pride Kovalčuk, sploh ne veš, kaj bi naredil,« je tekmo analiziral kapetan Jan Muršak.

Slovenjo jutri ob 13.10 po srednjeevropskem času čaka tekma s Slovaško. Slovenija za pobeg z zadnjega mesta v skupini potrebuje zmago. »Bolj bomo morali slediti našim načrtom. Slovaška je zelo disciplinirana ekipa, morda igra dolgočasen hokej, a je z njim je uspešna. Če imaš popoln dan, se zgodi tudi, da Slovaška premaga kvalitetnejšo Rusijo,« je tekmo napovedal Savolainen, ki bo danes v gol znova postavil Krošlja. Še podrobneje je zmago Slovaške proti Rusiji analiziral Muršak: »Slovaška je proti Rusiji igrala podobno kot mi. Razlika je zgolj v tem, da so blokirali več strelov in ustavili njihovo igro z igralcem več. Tudi Slovaki niso imeli nič od igre proti Rusom. Mi smo premagali Američane, Slovaki pa jih niso. Čaka nas povsem drugačna in bolj enakovredna tekma. Plošček bomo imeli več v posesti. Verjamem v zmago, a zanjo bo treba odigrati popolno tekmo.«

OŠR – Slovenija 8:2 (2:0, 4:1, 2:1) Olimpijske igre, skupinski del, 2. krog. Dvorana Gangneung, gledalcev 6018, sodniki: Lemelin (ZDA), Stricker (Švica), Kohlmüller (Nemčija), Sormunen (Finska). Strelci: 1:0 (19) Mozjakin (Dacjuk, Gusev, PP1), 2:0 (19) Kovalčuk (Jakovljev, Andronov), 3:0 (27) Barabanov (Grigorenko, Kalinin, PP1), 4:0 (29) Kablukov (Kovalčuk, Zub), 5:0 (31) Kaprizov (Gusev, Kiselevič), 5:1 (34) Muršak (Verlič, Kuralt), 6:1 (38) Kovalčuk (Kalinin, Andronov), 7:1 (42) Kaprizov (Kiselevič, Gusev), 8:1 (48) Kaprizov (Zub, Gusev), 8:2 (60) Pance (Sabolič). Igralec tekme: Ilija Kovalčuk (Rusija). Streli v okvir gola: Rusija 34, Slovenija 15, kazenske minute: Rusija 8, Slovenija 6, dobljeni meti ploščkov: Rusija 27, Slovenija 27.

Hokejske iskrice Aleš Mušič se je pred tekmo ogreval tako, da je tekal kar po tribuni med sedeži in po stopnicah, medtem ko so snažilke pospravljale smeti, ki so ostale od gledalcev po prvi tekmi dneva v osrednji hokejski dvorani. V drugi tekmi drugega kroga skupine B so ZDA premagale Slovaško z 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Oba gola za Američane je dosegel 20-letni Ryan Donato (8. in 43. minuta – obakrat igralec več), študent univerze Harvard, kjer je njegov oče Ted trener že 14 let. Ryan ima hokej v genih, saj je oče v ligi NHL odigral 796 tekem in bil ameriški reprezentant na OI 1992 v Albertvillu ter na treh svetovnih prvenstvih. Strelec za Slovake je bil Andrej Kudrna (8. minuta). »Slovenija ima neverjetno ekipo. Premagala je ZDA in igra zelo dobro v obrambi. Čaka nas še ena zahtevna tekma, a bomo bomo pripravljeni na vse,« je današnjo zadnjo tekmo predtekmovanja s Slovenijo napovedal 38-letni napadalec slovaške reprezentance Ladislav Nagy.