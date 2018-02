V trenutku, ko so se slovenski hokejski reprezentanti pred tednom dni usedli na letalo za Južno Korejo, je bilo med igralci začutiti olimpijski utrip. Če je bilo v prvih dneh po prihodu še veliko sproščenosti, se je s približevanjem prve tekme večala tudi tekmovalna napetost. Igralci so se vse bolj posvečali vsaki najmanjši podrobnosti, da jih na današnji premieri proti ZDA ne bi nič presenetilo. Ko so po včerajšnjem treningu stopili pred medije, je bilo vseh 25 igralcev dobro razpoloženih, selektor Kari Savolainen, ki bo imel na klopi in tribuni kar pet pomočnikov, pa zelo zgovoren.

»Najpomembneje je, da smo vsi zdravi. Uživamo v olimpijskem utripu, pripravljeni smo za bitke. V pripravah smo naredili vse najboljše, kar smo lahko. Tekma z ZDA bo pokazala, kaj to pomeni. Vsaka tekma je posebna zgodba. Mi smo preučili ZDA, tako kot so oni nas. Imajo kakovostno ekipo, a sem prepričan, da se jim bomo dobro zoperstavili,« je izpostavil Kari Savolainen. Delo pri analizi tekmeca mu je bilo nekoliko lažje, saj večina ameriških olimpijcev igra v Evropi. Taktiko in zasedbo, ki bo začela tekmo, je že sestavil, nam pa je ni hotel razkriti, ampak bo to naredil na dan tekme.

Proti ZDA v manjši od dveh dvoran »ZDA sem gledal novembra lani na turnirju in tukaj na treningu. Imajo kakovost. Za nas bo največji izziv, kako se prilagoditi na hitrost ZDA, ki je njihovo najmočnejše orožje. To, da v ekipi ZDA ne bo igralcev iz lige NHL, za nas ne bo nobena prednost. Včasih je mentalno težje igrati proti hokejistom, ki sicer ne bi dobili priložnosti. To še posebej velja za olimpijske igre. Rusija je prvi favorit skupine. Slovaška je velika hokejska nacija. Mi bomo v vlogi malčkov, naše orožje bo to, da lahko presenetimo na vsaki tekmi. Če bomo imeli svoj dan, lahko doseženo zmago že v skupini. Tako ali tako bo najpomembnejša četrta tekma, zato bodo prve tri tekme priprava na to preizkušnjo,« je izpostavil umirjeni Kari Savolainen, ki je velik optimist, da so pred ekipo veliki dnevi za slovenski hokej. Edino pripombo je imel na velikost sob v vasi, a takoj dodal, da je zanj povsem dovolj tudi kakovostna postelja, na kateri se lahko dobro naspi. Ko smo vanj vrtali z vprašanji, kateri vratar bo številka ena, je o vsakem govoril le o tistem, v čimer so najboljši. Med mediji je bilo največ zanimanja za kapetana Jana Muršaka, ki je pohvalil urejenost dvorane in olimpijske vasi. Slovenija bo prvo tekmo odigrala v manjši od dveh dvoran, ki jo bodo igralci prvič spoznali na jutranjem razdrsavanju pred tekmo. »Naš edini načrt na tekmi z ZDA je, da pokažemo vse, česar smo sposobni, vseh 60 minut. Lahko se jim enakovredno postavimo po robu in jih celo malo presenetimo. Zelo pomembno je, da turnir začnemo z dobro predstavo. Na papirju imamo največ možnosti proti Slovakom. Ukvarjati se moramo predvsem s svojo igro, da bomo najboljšo možno predstavo pokazali na vsaki tekmi,« je izpostavil Jan Muršak, ki je ujel odlično formo, potem ko se je iz Rusije preselil na Švedsko.

17 ameriških reprezentantov igra v Evropi Kako poteka vrhunska in profesionalna komunikacija z mediji, je nazorno pokazala hokejska reprezentanca ZDA. Tiskovno konferenco je organizirala na enak način, kot to počnejo klubi v ligah NHL, NBA, NFL… Niso je pripravili v Gangneungu ob morju, kjer bivajo in bodo igrali tekme, ampak so vso ekipo pripeljali v slabo uro oddaljeno osrednje tiskovno središče v Pjongčangu, ki je v goratem delu olimpijskih prizorišč. Tiskovni predstavnik, od katerega bi se marsikdo od njegovih slovenskih stanovskih kolegov lahko marsikaj naučil, je posredoval kopico uradnih informacij. Ko smo jih začeli spraševati o Sloveniji, so ponudili klišejske odgovore. »Slovenija je drsalno zelo dobra. Njihov plošček hitro potuje od palice do palice. Prvega tekmeca spoštujemo in se bomo nanj temeljito pripravili,« je povedal selektor Tony Granato, ki je bil pred štirimi leti v Sočiju v vlogi pomočnika. Ekipa 25 igralcev je zbrana z vseh vetrov: 17 jih igra v Evropi, po štirje pa v ligi AHL in univerzitetnih moštvih. Do tekme s Slovenijo bodo imeli le pet skupnih treningov.