Slovenska hokejska reprezentanca na tretji tekmi olimpijskega turnirja v Pjongčangu v prvi tretjini s Slovaško ni našla poti do gola. Enakovreden uvod je postregel z nekaj polpriložnostmi. Najbližje je bil v drugi polovici tretjine Žiga Pance, le malo po tem pa je v situaciji dva proti enemu ploščica s palice zbežala Alešu Mušiču. V vratih je bil razpoložen Gašper Krošelj.

Drugi del se je za Slovence začel sanjsko, saj so izkoristili nadaljevanje powerplayja in zadeli prek Blaža Gregorca, ki je bil natančen z branilskega položaja. Slovaki so bili le nekaj časa po tem znova izključeni, kar je po izvrstni podaji pred vrata Slovakov izkoristil 26-letni Anže Kuralt, ki je plošček preusmeril v zgornji desni kot. Slabe štiri minute pred koncem tretjine je ob igri z igralcem več na 2:1 po podaji Petra Čerešnaka znižal Miloš Bubela.

Začelo se ni po slovenskih željah. Slovaška je ohranila ritem iz druge tretjine, v 46. minuti pa po uigrani akciji z močnim strelom po sredini izid tudi izenačila. Strelec je bil Marcel Haščak.

Sledili so podaljški, kjer so bili Slovaki malenkost nevarnejši tekmec, trikrat so preizkusili slovenskega vratarja, ki pa se ni pustil premagati.

Kazenske strele so začeli odlično, saj je Krošelj ubranil strel Andreju Kudrni. Zatem je zadel Rok Tičar in Slovenija je imela prednost do četrte serije, ko je izenačil Ladislav Nagy. V peti seriji se je z obrambo izkazal Krošelj, takoj zatem pa plošček v gol pospravil Žiga Jeglič in Sloveniji prinesel zmago ter drugo mesto v skupini B (z rezultatom 3:2), ki rise vodi v »play-off« za četrtfinale.

Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v torek, ko bodo na sporedu vsi štirje kvalifikacijski dvoboji za četrtfinale. Vanj se bodo neposredno uvrstile tri prvouvrščene ekipe predtekmovalnih skupin in najboljša drugouvrščena.