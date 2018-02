Slovenska hokejska reprezentanca ima olimpijske igre očitno vgravirane v DNK. Potem ko se je pred štirimi leti v Sočiju senzacionalno uvrstila v četrtfinale, je viharno odprla tudi olimpijski turnir v Pjongčangu in poskrbela za prvi vrhunec slovenske olimpijske odprave v Južni Koreji.

Slovenija je z osupljivo zmago nad favoriziranimi Združenimi državami Amerike na glavo obrnila vse zakonitosti v športu. Hokejski svet po štirih letih znova razpravlja o slovenskem čudežu na ledu in izpostavlja neprimerljive podatke med Slovenijo in ZDA po številu registriranih hokejistov in zgrajenih hokejskih dvoran. Slovenija je v hokeju že postala olimpijski fenomen, saj ima na dosedanjih šestih tekmah kar polovičen izkupiček. Potem ko sta v Sočiju padli Slovaška in Avstrija, je zmaga nad velesilo ZDA prav gotovo najprestižnejša v zgodovini slovenskega hokeja. Dosežena je bila s požrtvovalno in kolektivno igro, ki so jo navijači pogrešali na lanskem svetovnem prvenstvu v Franciji.

Na slovensko klop se je po več kot desetletju v šampionskem slogu vrnil finski strokovnjak Kari Savolainen, ki navdušuje z analitičnim in umirjenim pristopom. Čeprav je bila Slovenija po dveh tretjinah ob zaostanku z 0:2 skorajda že v izgubljenem položaju, je v zadnjem delu olimpijske premiere stisnila ZDA pred vrata in v režiji kapetana Jana Muršaka pripravila sanjski zasuk, kar kaže na močan značaj moštva. Imeniten uvod v olimpijski turnir slovenski vrsti odpira številne možnosti pred nadaljevanjem iger, saj jo že danes ob 8.40 po srednjeevropskem času čaka test z ruskimi hokejisti, ki kljub porazu v prvem krogu proti Slovaški (2:3) veljajo za prve favorite za osvojitev olimpijskega zlata.

Ruska reprezentanca, ki v Pjongčangu zaradi dopinškega škandala iz Sočija nastopa pod nevtralno olimpijsko zastavo, ima v svojih vrstah številne ase iz najmočnejše evropske lige KHL. Selektor Oleg Znarok je v olimpijsko selekcijo uvrstil hokejiste iz treh ruskih klubov (SKA, CSKA in Metallurg), ki se tako kot slovenski igralci izvrstno poznajo med seboj. Rusija bo danes nastopila pod pritiskom zmage, saj bi v primeru neuspeha ostala prikovana na dno predtekmovalne skupine in brez možnosti za osvojitev prvega mesta, ki prinaša neposredno uvrstitev v četrtfinale. »Tudi za Američane so rekli, da jih ne moremo premagati, pa smo jih. Torej je premagljiva tudi Rusija. Najpomembneje je, da smo spočili telo in glavo,« pravi udarni slovenski branilec Blaž Gregorc.

Nobeno presenečenje ni, da slovensko moštvo venomer prikaže najboljše predstave ravno na vrhuncu zime, ko so igralci v visokem tekmovalnem ritmu. Več preglavic imajo aprila in maja, ko so na sporedu svetovna prvenstva, saj številni slovenski hokejisti že marca sklenejo klubske obveznosti. Če bo reprezentanca v Pjongčangu zadržala olimpijski duh tudi na naslednjih tekmah, lahko še izboljša vrhunski dosežek iz Sočija. »Meni ustreza ritem treh tekem v štirih dneh, saj je bolje igrati kot le trenirati. Rusi so velika ekipa, morda se bomo morali malo bolj braniti in iskati priložnost v protinapadih, ampak s tako borbenostjo kot proti ZDA lahko pripravimo še eno senzacijo,« napoveduje prvi slovenski vratar Gašper Krošelj, ki je proti Američanom dokazal izvrstno pripravljenost, a bo Savolainen na naslednjih tekmah z Rusijo in Slovaško najverjetneje ponudil priložnost tudi Luki Gračnarju in Matiji Pintariču.