In tudi nadaljujemo z Italijani. Nekaj »tipično prvenstvenih« tekem bo tokrat na sporedu, kot so Atalanta – Fiorentina, Milan – Samdoria, Bologna – Sassuolo, Benevento – Crotone, Torino – Juventus, Genova – Inter, Chievo – Cagliari. Vse to so tekme, na katerih lahko oba nasprotnika dosežeta gol, čeravno »tipsterske« napovedi Torinu tega ne napovedujejo. Sam bom vseeno igral na njihov gol. Tudi zaradi termina, ki je malodane mladinski. Opoldne se igra. Zvezde niso vajene zgodnjih terminov, nefavorizirani pa se v takšnih terminih grebejo bolj. Posebej zanimivo se zdi tudi gostovanje Rome pri Udineseju. Izid 5:2 proti Beneventu v zadnjem krogu je videti prepričljivo, vendar pa igra Rome ni bila takšna. Nimajo dobrih idej, Đeko se vleče po terenu, kot da ga še vedno boli neprestop v Chelsea, Udinese pa deluje kot organizirana ekipa, ki grebe svojo »špuro«. Kvota 1,89 je dvojni znak na domačine, medtem ko bi ničla navrgla 3,40. Glede golov si napovedi diametralno nasprotujejo, se pa vseeno to zdi bolj tekma, ki se bo prej končala z manj kot z več goli. Za kar naši vendarle ponujajo solidnih 1,88.

V Franciji predvsem vznemirja 2,15 na domačo zmago Nice proti Nantesu, kar je kvota, ki se je je treba lotiti brez kompromisov. Odigrati čisto enico, pa »kamor bik, tja še štrik«. Čas je, da Nico spet obišče solidna predstava. V tekmi Marseille – Bordeaux bodo bržkone padali goli, skomine pa zbuja tudi tekma Lille – Lyon. Lekcija, ki so jo slednji v prejšnjem krogu dobili od Rennesa, je pomenljiva, kvote na Lille pa »loterijske«: 4,15 za enico, 1,91 za dvojni znak.

V Angliji se igra pokal FA, med bolj vznemirljive ideje pa nemara spada ta, da bi tudi Wigan proti Manchester Cityju lahko dal gol. Za kar je na voljo 1,98. Še ena ideja se ponuja v tej tekmi. Nemalo takšnih duelov je City v letošnji sezoni rešil tek pred koncem. Torej igranje na ničlo po prvem polčasu, kar bi navrglo vložek krat 3,00. Prvi spomladanski krog srbske lige zaenkrat preskočimo, se pa obeta hrvaški derbi Dinamo – Hajduk. Lahko se zgodi marsikaj: za to, da bo na polčasu izenačeno, je na voljo 2,15, še bolj verjetnih pa je 1,50 na to, da bo v drugem polčasu več golov kot v prvem.