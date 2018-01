En je Kitzbühel

Saj bi se dalo staviti večkrat na smučanje, če bi bilo več tako specifičnih in problematičnih slalomskih pobočij, kakršen je slalom v Kitzbühelu. Na njem je minuli konec tedna zmagal tekmovalec s kvoto 4,5, Kristoffersen, kakopak, in rešil sicer brodolomen teden. A slalomi dandanes so pretežno »nabijaški«, da se jih odpeljati brez težavnejših sprememb ritma, v tej igri pa je Hirscher vedno favorit. Kar se je izkazalo nekaj dni pozneje v Schladmingu. In tako bo bržkone tudi tudi na olimpijskih igrah. Rečeno drugače. V smučanju se za stavništvo zdi smiselnih le nekaj dirk, pa še v teh primerih lahko poseže vmes nepričakovan pojav. Kot na primer difuzna svetloba na kitzbühelskem smuku, zaradi katere je Feuzu, pa čeprav je bil že lansko leto najbolj konkurenčen, spet ušla zmaga. Zato v pričujočih obravnavah stavniške ponudbe ostajamo skoraj izključno pri nogometu, kjer sem pred kakim dnevom zaman čakal še en gol na tekmi Utrecht – Feyenoord. Ko se to ne zgodi, si praviloma jezen. Tudi besen. Kar pa se v tem primeru ni zgodilo. Tem Nizozemcem ne moreš nič zameriti. Ni kaj, res niso preračunljivi in igrajo do konca.