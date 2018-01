Stave: Spodobni vikend

Na videz je te dni malo ekip, na katere se lahko zaneseš. Z izjemo Bayerna in PSG, ki pa ne prinašata dobrih koeficientov, poleg tega se pri Parižanih hitro opečeš z igranjem na hendikep. Kajti enkrat nasprotnika demontirajo, naslednjič zmagajo za gol. Tokrat igrajo neke vrste derbi z drugouvrščenim Lyonom. Nič od ponujenega ne pritegne. Ne vsota golov ne to, da bosta oba zadela. Vse same »škrte« kvote. Igrati 1,55 na to, da bosta oba zadela? Večji smisel je podpisati kako ulično peticijo. Morda 4,50 na to, da bo PSG zmagal za natančno dva gola? Recimo z rezultatom 1:3, kar je – če bi igrali na točen rezultat – vredno 9. Njap. Pa vendar obstaja rešitev. 1,85, da bo PSG vodil po prvem polčasu, kot zmagal na koncu, se zdi edino pomirjujoče. Se pa dviguje Nica, na katero se je prejšnjo sezono dolgo časa dalo zanesti, prvi del letošnje pa niti ne. Zadnja predstava proti Monacu je bila zelo všečna, Balotelli deluje malodane očetovsko zrelo in v navezi z Dantejem spet dviguje soigralce. Kot okorela nekdanja pripadnika specialnih enot sta. Tokrat jim v goste prihaja St. Etienne. Več opcij je v igri. Od čiste enice, ki je vredna 1,60, do 1,80 na to, da bosta zadeli obe ekipi, oziroma 1,78 na to, da bodo skupno padli vsaj trije goli. O rezultatu 2:1 je govor. In pa vsaj še 1,40 vreden dvojni znak, če že na 2,55 ovrednoteno dvojko na Lille, ki gre v goste k Troyesu, se zdi smiselno poskusiti.