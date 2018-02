»Če bomo pridni in prišli do Zelenega roba peš, nas tam čakajo še domači štruklji,« je mama v vzpenjači, ki je peljala na Veliko planino, spodbujala svoj naraščaj. »Vsekakor se vam splača potruditi, otroci, če ne drugače, vas do tja lahko popelje tudi dvosedežnica,« ji je pomagal še mladenič na zgornji postaji.

Spodaj v dolini megla, zgoraj s soncem objeta belina in do Zelenega roba ravno dovolj hoje, da se telo segreje, zrak pa dovolj mrzel, da postaneš lačen.

»Prav ste povedali. Tukaj na višini nekaj več kot 1600 metrov je svet popolnoma drugačen. Veliko lepši,« pove Roman Zorman, ki je pred pol leta prevzel kuhinjo v gostišču Zeleni rob. »Nikoli prej si nisem mislil, da bom kdaj stopil na planino, še manj, da bom na njej delal,« pove štiridesetletnik, ki je svojo kuharsko pot začel na Brdu pri Kranju in jo nadaljeval v restavraciji kamniškega Malograjskega dvora. »To je zdaj to. Delo na planini se ne more primerjati z ničimer, kar sem delal do zdaj. Ni hudega tempa, problemi ostanejo v dolini,« pove Roman, doma iz Komende.

»Vse, kar spremljamo po televiziji, sta nadaljevanki Reka ljubezni in Usodno vino, poročil ne gledamo. Seveda z veseljem prisluhnemo vsakemu traču, ki pride v gostilno, sicer pa je v večernih urah, ko je gostišče zaprto, tu le smeh. Nekaj dobrega si skuhamo za večerjo, potem pa se pogovarjamo, pojemo, igramo družabne igre. Se je tudi že zgodilo, da sem bil prost, a sem se na klic, naj pridem na planino pomagat, z veseljem odzval.«