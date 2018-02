V pripravi je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, gradnja novega objekta pa naj bi jih stala okoli 520.000 evrov. Za izdelavo projektov novega objekta so izbrali arhitekturni biro Karlovšek iz Domžal. V novem objektu bodo izvajali predvsem svojo osnovno dejavnost oziroma prevoz z žičniškimi napravami, uredili pa bodo tudi ločene prostore za gostinsko turistično dejavnost. Osrednji del novega objekta bodo tako zavzemali prostori za čakalnico, prodajo vozovnic in spremljajoči prostori. Po lanskem požaru jim je uspelo v nekaj dneh znova vzpostaviti sistem prodaje vozovnic in zagotoviti nemoteno obratovanje nihalke, na pomlad pa so uredili tudi letni vrt Pod žičnico, kjer so lahko gostje počakali na nihalko ob kavi in dobrotah z žara. V požaru na srečo ni bilo poškodovanih, gmotna škoda pa je bila velika. Ostanke objekta so zaradi varnosti poleti porušili do temeljev in takoj začeli priprave na novogradnjo. K sodelovanju so povabili več arhitekturnih birojev. Poleg novega objekta jih čaka letos še več naložb. V marcu in aprilu bodo poskrbeli za menjavo napenjalne vrvi ter zamenjavo sidrnih konusov na vlečni vrvi, čakata jih tudi obnova kuhinje v gostišču Zeleni rob in prenova sistema za prodajo vozovnic, ki bo omogočala tudi internetno prodajo, so povedali v družbi Velika planina.