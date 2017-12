Žičniške naprave bodo obratovale od 9. do 16. ure, po 17. uri pa bo ljubiteljem zimskih radosti tudi jutri na voljo osvetljena 2,4 kilometra dolga smučarska proga pod dvosedežnico še za sankanje. Ob nakupu povratne vozovnice za nihalko in sedežnico bo jutri smučanje ves dan brezplačno. Kamniški osnovnošolci bodo lahko tudi to sezono smučali za devet evrov, saj jim občina že leta omogoča nakup subvencioniranih vozovnic. Subvencija v višini 40 odstotkov velja poleg smučarskih tudi za dnevne vozovnice ter nočno sankanje. Na Veliki planini so ugodne tudi družinske vozovnice, saj lahko dva odrasla in do štirje otroci smučajo za 40 evrov. Smučišče bo odprto vsak dan tudi med novoletnimi prazniki, po novem letu pa bo smučišče odprto od četrtka do nedelje, v času zimskih počitnic in ob praznikih. Na prvi dan novega leta bo nihalka prve smučarje na planino izjemoma pripeljala šele ob 10. uri, smučanje pa se bo začelo pol ure pozneje.