»Tudi doma imam rožnato kitaro in zelo rada brenkam,« je navdušena nad novo igro povedala šestletna Lila, ki je s pomočjo navidezne resničnosti na tleh preskakovala strune in pazila, da se jih ne bi dotaknila, saj bi kljub svoji navideznosti zabrenkale. Zelo ji je všeč tudi nova igrica s kužkom, ki ga moraš zvabiti, da ti sledi na drugo stran igralne plošče, je še povedala Lila, ki je na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča med prvimi preizkusila sodobno napravo nirvana, ki temelji na navidezni resničnosti.

»Lepo je videti, kako Lila sodeluje in uživa, medtem ko na delovni terapiji znova utrjuje spretnost ravnotežja,« je zabavno terapijo s pomočjo navidezne resničnosti opisala njena mama Lučka Zupančič iz Radeč, ki je zadnje tri mesece skupaj s svojo družino prestajala težke preizkušnje. Vedno živahna Lila je namreč pred približno tremi meseci postajala vse bolj utrujena in vse pogosteje tožila zaradi blagih glavobolov in omotic, zaradi katerih je morala večkrat na dan počivati. Zdravniki so najprej domnevali, da gre za boreliozo, ji nato odstranili čepek iz ušesa, pregledali očesno ozadje, a je na koncu magnetna resonanca razkrila, da je imela v malih možganih precej velik tumor, ki so ga pred poldrugim mesecem uspešno odstranili. Na rehabilitaciji hitro okreva. Sprva ji je velik napor predstavljalo že sedenje, kmalu je naredila nekaj korakov, po tednu dni pa že, kot prej, spet razposajeno skače vsenaokoli, se napredka veseli mama Lučka. Lila pa pristavi, da se spet vozi s kolesom, da bo poleti plavala na morju in da komaj čaka, da bo spet šla v vrtec.

Enaintrideset različnih navideznih resničnosti

Napravo, ki temelji na navidezni resničnosti, bodo lahko poslej na rehabilitaciji na URI Soča preizkušali otroci vseh starosti, ki so se bodisi poškodovali, hudo zboleli ali imajo težave z gibanjem in govorom. »Nove naprave še nismo v celoti preizkusili in še ne vemo, kaj vse omogoča. Že prvi preizkusi pa kažejo, da bodo otroci z njeno pomočjo hitreje okrevali, radi sodelovali in vaje večkrat ponavljali, saj jih navidezna resničnost zelo motivira,« ugotavlja delovna terapevtka Jana Brodnik. Kot pravi, naj bi naprava omogočala 31 različnih navideznih podpornih aktivnosti, ki jih bodo prilagajali individualnim potrebam otrok. Otrokom so poleg že omenjenih aktivnosti zelo všeč tudi vodni baloni in sestavljanka, ki odkriva skrito sliko.

Naprava izbrano navidezno resničnost z diaprojektorjem preslika na steno, tla, mizo ali drugo površino, otrok pa z njeno pomočjo izvaja različne gibalne aktivnosti, ki jih določijo glede na njegove potrebe. »V sodobnem svetu so računalniško podprte aktivnosti za otroke nekaj posebnega in velikokrat ključna motivacija pri njihovem napredku. Tudi pri rehabilitaciji se hitro vživijo v svet navidezne resničnosti, kar jim omogoča boljšo in daljšo koncentracijo za učenje želene aktivnosti,« meni fizioterapevtka in svetovalka Monika Dolinar. Kot še pravi, je pomembna vrednost navidezne resničnosti pri rehabilitaciji tudi to, da se lahko v aktivnosti vključuje širok nabor otrok, od tistih, ki so na invalidskih vozičkih, do hodečih. Naprava namreč omogoča prilagoditev trajanja aktivnosti, obsega giba in različnih vrst motivacijskih dejavnikov, kar otroke najbolj pritegne. Omogoča še številčno analizo otrokove izvedbe in oceno napredka. Uporabniku daje slušno in vidno povratno informacijo o učinkovitosti izvedbe aktivnosti.