Potrošnik v poplavi izdelkov na trgovskih policah težko razbere, kateri so zdravju bolj in kateri manj koristni. Glavno vodilo pri nakupu naj bi bila tabela s prehransko sestavo izdelka ter seznam sestavin v živilu, vendar so tudi te navedbe zapletene.

Eden od vzrokov za nezdravo prehranjevanje je, da ljudje težko prepoznajo zdrave in manj zdrave izdelke. Pogled na prednjo stran embalaže pogosto ne da pravih informacij ali pa so podobe in napisi celo zavajajoči. Na prednji strani izdelka na primer piše, da je izdelek »light«, brez sladkorja, »fitnes«, vsebuje minera