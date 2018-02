V Zdravstvenem domu (ZD) Celje, kjer so odprli že drugi presejalni center za zgodnje odkrivanje raka dojk v programu Dora na območju celjske enote zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki je obenem tudi zadnji stacionarni presejalni center pri nas, so že pregledali prve pacientke.

Vsaki dve leti bo okoli 27.500 žensk med 50. in 69. letom starosti s stalnim prebivališčem na območju celjske regije prejelo vabilo na mamografijo v center Dora bodisi v celjskem zdravstvenem domu ali v Splošni bolnišnici Celje. Namen programa je zgodnje odkrivanje raka dojk, še preden se pojavijo tipni ali vidni znaki bolezni, saj je takšno zdravljenje lahko zelo uspešno. »Verjamem, da bodo ženske iz savinjske regije deležne kakovostne ter prijazne obravnave. Za uspešnost programa je ključno, da se ženske odzovejo vabilu in da se jih slikanja udeleži več kot 70 odstotkov. Le tako bomo dosegli cilj programa Dora, to je zmanjšanje umrljivosti zaradi raka dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah med 50. in 69. letom starosti, za 25 do 30 odstotkov. Ker pa je v območni enoti Celje zelo veliko žensk, smo morali vzpostaviti kar dva centra, tako v zdravstvenem domu kot v bolnišnici, da bi lahko v dveh letih prišle na vrsto vse ženske, ki jih bomo povabili na slikanje,« je ob odprtju poudaril mag. Maksimiljan Kadivec, zdravnik radiolog in vodja državnega programa Dora. Z odprtjem presejalnega centra v ZD Celje so v program Dora vključili še zadnji stacionarni presejalni center v državi.