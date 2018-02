Že doslej je bilo znano, da prehrana lahko vpliva na razvoj rakavega obolenja pri človeku. Svetovna zdravstvena organizacija je tudi že opozarjala, da je prekomerna telesna teža takoj za kajenjem največja zdravstvena težava, ki jo je mogoče preprečiti, in da predelani mesni izdelki povečujejo verjetnost, da nekdo zboli za rakom.

Znanstveniki iz pariške Sorbone pa so zdaj prvič naredili povezavo tudi med zelo industrijsko predelano hrano in rakom.

V študiji, objavljeni v znanstveni reviji British Medical Journal, so pet let sledili, kaj jedo ljudje, ki so sodelovali v raziskavi, in kakšno je bilo njihovo zdravstveno stanje. Večinoma je šlo za ženske srednjih let.

Rezultati so pokazali, da če se je delež zelo predelane hrane v prehrani povečal za deset odstotkov, se je število rakavih obolenj povečalo za 12 odstotkov, povzema britanski BBC.

Posledice vidne na dolgi rok

Znanstveniki so med zelo industrijsko predelano hrano uvrstili množično proizvajano in pakirano pecivo in kruh, sladke ali slane prigrizke, čokoladice in sladice, sladkane gazirane pijače, izdelke iz mesne mase, kot so npr. piščančji medaljoni, instantne juhe, že pripravljene gotove obroke ter izdelke, ki so narejeni večinoma ali povsem iz sladkorja, olj in maščob.

Med študijo je bilo povprečno 18 odstotkov prehrane zelo industrijsko predelane. Povprečno so vsako leto zabeležili 79 primerov raka na 10.000 ljudi. S povečevanjem deleža močno predelane hrane za deset odstotkov pa se je število rakavih obolenj povečalo za devet na 10.000 ljudi letno.

Iz tega so znanstveniki potegnili sklep, da hitro povečanje uživanja zelo predelane hrane lahko vodi v razvoj raka v naslednjih desetletjih.

Vendarle so opozorili tudi, da njihova študija ni povsem celovita, da bi lahko kar nedvoumno dejali, da močno predelana hrana povzroča raka. Poudarili so, da imajo ljudje, ki uživajo veliko zelo predelane hrane, tudi precej drugih navad, ki lahko vodijo v razvoj raka. Bolj verjetno so kadili, bili manj aktivni, tudi sicer uživali preveč kalorij in bolj verjetno jemali kontracepcijske tabletke, so navedli. Te vplive so v določeni meri upoštevali v svoji študiji, a njihovega vpliva ni mogoče povsem izključiti, so opozorili.