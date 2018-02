Košarkarjem Miamija v zadnjem obdobju prav nič ne gre po načrtih, saj se je rezultatska krivulja po zelo dobrem začetku obrnila močno navzdol. Varovanci trenerja Erika Spoelstre so na zadnjih osmih tekmah zmago slavili le enkrat in nazadovali na osmo mesto vzhodne konference (30-28), ki še prinaša nastop v končnici, tesno za njimi pa je Detroit (28-29).

Vročici je zadnji poraz v noči na četrtek zadala Philadelphia, ki je nadoknadila 24 točk zaostanka in tesno slavila s 104:102. Miami s tem porazom ni zgolj zapravil priložnosti za preboj na sedmo mesto, temveč je tudi pokvaril jubilej slovenskega organizatorja igre Gorana Dragića, ki je odigral svojo 700. tekmo rednega dela – med slovenskimi košarkarji sta jih več odigrala le Rašo Nesterović (811) in Beno Udrih (831) – in na njej dosegel 18 točk, 4 asistence in 3 skoke.

V moštvu s Floride se bodo morali hitro domisliti načrta, kako premostiti rezultatsko krizo, zato so z veseljem pozdravili premor zaradi zvezdniškega vikenda. Ta bo konec tedna v Los Angelesu, sezono pa bodo nadaljevali 23. februarja s tekmo proti New Orleansu.

»Izgubili smo sedem od zadnjih osem tekem in to je pravi čas za premor. Zdaj se bomo lahko sprostili in se posvetili družinam, potem pa se vrnili z veliko željo po delu in izboljšanju. Ne nameravamo povesiti glav in se smiliti sami sebi, poskušali bomo odpraviti napake in postati boljši. Večina ekip bi rada bila v našem položaju, saj smo na mestu, ki vodi v končnico,« je povedal Goran Dragić, ki ga čaka prvi nastop na tekmi vseh zvezd: »Veselim se celotnega All-Star vikenda, saj bo prvi v moji karieri. Rad bi se čim bolj zabaval in užival s svojo družino, in se potem vrnil za preostanek sezone,« je še dodal.