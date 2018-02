Redni del državnega prvenstva je končan. V ligo za prvaka se je kot zadnji uvrstil Šentjur, ki je v zadnjem, 18. krogu izgubil proti Rogaški in tako Hopsom na pladnju ponudil napredovanje med osem najboljših ekip, a Polzeljani tega niso izkoristili, saj so klonili proti Zlatorogu. Čeprav je bil za Rogaško obračun proti Šentjurju z rezultatskega vidika povsem nepomemben, so košarkarji trenerja Damjana Novakovića prišli do uspeha. Zanj je bil najbolj zaslužen Ivan Batur, ki je kar 30 točkam dodal še osem skokov in pristal pri statističnem indeksu 33 ter tako prejel naziv Dnevnikovega igralca kroga. Izbor bomo pri našem časopisu kot v lanski sezoni nadaljevali tudi v ligi za prvaka in poznejših izločilnih bojih.

Na drugem mestu je pri tokratnem izboru pristal C.J. Thomas Jr. iz Zlatoroga, ki je k zmagi svojega moštva proti Hopsom prispeval 25 točk in osem skokov. Na tretjem je pristal Dino Murić (zmaga Šenčurja proti Iliriji, 20 točk in 11 skokov), na četrtem Issuf Sanon (zmaga Olimpije proti Heliosu, 23 točk) in na petem Matic Rebec (zmaga Primorske proti Krki, 17 točk in pet skokov).