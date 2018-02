Selektor Damir Grgić tudi tokrat ne bo mogel računati na glavni igralki, Niko Barič in Evo Lisec, ki sta že dlje časa poškodovani, ekipi pa se je na zadnjih treningih po zvinu gležnja pridružila Annamarie Prezelj. Slovenke so brez vseh teh treh igralk v soboto zabeležile četrto zmago v kvalifikacijah in so edine neporažene v skupini, v kateri so še Francija, Finska in Romunija. Na evropsko prvenstvo vodijo prva mesta in šest drugih iz osmih kvalifikacijskih skupin.

Čeprav teoretično še ne povsem, a z zmago proti Romuniji, ki so jo Slovenke sicer v popolni postavi premagale na prvi tekmi v gosteh z 80:59, bi bila Slovenija tako rekoč že uvrščena v Srbijo oziroma Latvijo, kjer se bo najboljših šestnajst reprezentanc merilo junija 2019. Do konca kvalifikacij sta nato še dve preizkušnji, novembra letos v gosteh pri Finkah, ki so jih naše pred tremi meseci premagale s 40 točkami razlike, ter za konec gostovanje v Franciji.

Slovenska ženska selekcija je med najmlajšimi evropskimi reprezentancami, doslej pa je igrala le na enem evropskem prvenstvu; lani v Pragi, ko je tekmovanje končala po prvem delu z dvema porazoma in eno zmago.

Prenos tekme, ki se bo začela ob 18. uri, bo poleg TV prenosa na voljo na spodnji spletni povezavi.