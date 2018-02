To, kar je uprizorila Slovenija, je bilo v slogu ameriških športnikov, za katere je značilno, da kar pokajo od samozavesti in poraz spremenijo v zmago. Slovenci tokrat niso bili bojazljivi in vdani v usodo, ampak so zrežirali epski preobrat, o katerem bodo pripovedovale še generacije. Ko so ZDA po dobre pol ure vodile z 2:0, je vse kazalo na pričakovan slovenski poraz. Američani so Slovencem vsilili visok ritem igre, ki so ga le težko dohajali. Nič ni kazalo na uspešen začetek olimpijskega turnirja. Še posebej potem, ko so Kovačevič, Tičar in Urbas zastreljali tri stoodstotne priložnosti.

Gola dosegli po navodilih s table

A v sanjski zadnji tretjini je prišlo do velikega zasuka. Slovenija je naenkrat postala gospodar na ledu. Američani so bili zbiti v obrambno tretjino, njihove reakcije so bile vse bolj panične. Ko je Urbas po strelu Gregorca preusmeril plošček v mrežo, so na svojo stran dobili tudi nevtralne korejske navijače, medtem ko so slovenski tako ali tako preglasili ameriške. Finiš tekme je bil kot v pravljici v režiji kapetana Jana Muršaka. Slovenija je najprej unovčila zamenjavo vratarja s šestim igralcem z zadetkom za izenačenje in dosegla zmagoviti gol že po 38 sekundah podaljška. Obe akciji za zadetka sta bili kot za v učbenike. Točno takšni, kot ju je med minuto odmora pomočnik selektorja Nik Zupančič narisal na tablo.

»Takole je videti srečen človek,« nas je nagovoril selektor Kari Savolainen, ki je že šestič na olimpijskih igrah, a prvič v vlogi glavnega trenerja. »Imeli smo točno takšen borbeni duh, kot ga potrebuješ na olimpijskih igrah. Bil sem nervozen, ker nikoli ne veš, kako bo ekipa reagirala. Fantje so bili potrpežljivi, priigrali so si veliko priložnosti, a smo imeli težave s kontrolo ploščka. Ko smo to popravili, sem igralcem pred zadnjo tretjino rekel, da je izid samo 0:2 in po toliko priložnostih bomo tudi zadeli. Šlo je bolj za psihološki element, saj igralci vedo, kako morajo igrati,« je dodal nasmejani Finec Savolainen, ki je tekmeca šokiral v podaljšku. Na igrišče je postavil tri tehnično odlično podkovane in hitre napadalce Muršaka, Urbasa in Tičarja, čeprav hokejski učbeniki svetujejo dva napadalca in enega branilca. »Postavil sem tri napadalce, ker se v takšnih situacijah ne smeš braniti, ampak skušaš doseči gol. Američani so bili vse bolj nervozni in to je bila naša velika priložnost. To je bila Slovenija v najboljši podobi. Točno takšna kot na turnirju v Minsku, ko si je priigrala ta olimpijski nastop,« je kar žarel Savolainen, ki je na slovensko klop prinesel dodano vrednost. Ekipa je znova našla povezanost, ki je ni bilo na svetovnem prvenstvu lani v Franciji.