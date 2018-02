Pri USA Today so zapisali, da se mora njihovo hokejsko moštvo hitro česa naučiti, v nasprotnem primeru šokanten poraz proti Sloveniji ne bo zadnji. Naloga selektorja Tonyja Granata je zdaj ta, da prepreči nizanje porazov.

Ameriško moštvo, sestavljeno iz veteranov, polprofesionalcev in obetavnih študentskih zvezd, se mora hitro pobrati in odločno zaključiti skupinski del, če se želi boriti za medaljo, so dodali pri CBS Sports. Za ZDA je sicer hudo razočaranje, da na olimpijskih igrah ne morejo sodelovati njihovi najboljši hokejisti iz lige NHL.

Nihče ni pričakoval takšne vrnitve Slovenije, ki je v prvih dveh tretjinah delovala izgubljeno, so zapisali pri športnem portalu ESPN. Kot so navedli, je Slovenija sicer znana po kapetanu kraljev iz Los Angelesa Anžetu Kopitarju. Kopitarja tokrat ni bilo, kot tudi ne ostali igralcev iz NHL. Toda podobno kot je Slovenija z nepopustljivostjo v Sočiju premagala Slovaško, je tokrat na kolena spravila ZDA. ESPN ob tem navaja izjavo kapetana Muršaka, ki je izrazil ponos nad ekipo in tudi upanje na še kakšno presenečenje.

Časnik Time je medtem objavil članek z naslovom Splet ne more verjeti, da so ameriški hokejisti izgubili proti Sloveniji. Medtem ko drugi ameriški športniki že osvajajo medalje v deskanju, drsanju in sankanju, pa se je hokejsko moštvo očitno izkazalo za šibko točko.