Smučarji skakalci bodo imeli generalko za olimpijske igre danes (ob 16. uri) in jutri (ob 10.20) v Willingenu v Nemčiji, kjer je naprava že prava mala letalnica z rekordom 152 metrov, kolikor sta poletela Finec Janne Ahonen (2005) in Slovenec Jurij Tepeš (2014). Konkurenca je nekoliko okrnjena. Manjkajo olimpijski reprezentanci Japonske z Džuširom Kobajašijem in Noriakijem Kasaijem ter Avstrije s Stefanom Kraftom, Michaelom Hayböckom in Gregorjem Schlierenzaurjem, štirikratni olimpijski prvak Švicar Simon Ammann… Da bi čim manj tekmovalcev zaradi priprav na olimpijske igre izpustilo tekmi v Willingenu, so nemški prireditelji skušali tekmovalce motivirati s posebno denarno nagrado 25.000 evrov. Prejel jo bo tekmovalec, ki bo najboljši v seštevku petih skokov: včerajšnjega v kvalifikacijah ter po dveh v konkurenci na današnji in jutrišnji tekmi.

V sinočnjih kvalifikacijah je Poljak Kamil Stoch z zmago potrdil, da je trenutno številka ena na svetu pred Nemcem Richardom Freitagom. Zelo dobro razpoložena je bila tudi slovenska sedmerica, saj so se vsi brez težav uvrstili na današnjo tekmo, medtem ko pred nedeljsko kvalifikacij ne bo, ampak bo nastopilo vseh 56 tekmovalcev. Najboljšo formo sta pokazala Tilen Bartol (peto mesto), ki je med premorom, ko je izustil tekmi v Zakopanah, povrnil moči in občutke, ter Anže Semenič (šesto mesto), zmagovalec nedeljske tekme na Poljskem, ki je imel v prvi seriji za trening najdaljši skok 141 metrov. V dobri formi je tudi Jernej Damjan (osmo mesto), ki si je prav tako privoščil počitek in je izpustil tekme minuli konec tedna. Timi Zajc (15. mesto) in Nejc Dežman (16. mesto) sta bila zadovoljna, malo manj pa Peter Prevc (24. mesto).

»Generalno sem zadovoljen. Najbolj z Bartolom, ki se je zelo dobro znašel in hitro prilagodil razmeram. Peter Prevc je imel težave v vseh treh skokih, ker se ni dobro pripeljal na odskočno mizo. A to je stvar, ki jo je možno popraviti do tekme oziroma jo bo kar moral. Tudi drugi bodo na tekmi morali pokazati več, kot so prvi dan, saj bo tudi konkurenca stopnjevala kakovost predstav,« je po telefonu povedal slovenski selektor Goran Janus.

Ker bodo na olimpijskih igrah kvalifikacije za prvo tekmo na srednji napravi (sobota, 10. februarja) že pred odprtjem iger v četrtek, 8. februarja, se slovenska reprezentanca po tekmah v Willingenu sploh ne bo vrnila domov. V ponedeljek bo iz bližnjega Frankfurta odletela v Pjongčang. Vse skupaj je tudi zahteven logistični zalogaj. Slovenski skakalci bodo konec tedna še nosili oblačila s sponzorji Smučarske zveze Slovenije, od ponedeljka naprej pa bodo v uradnih olimpijskih oblačilih Olimpijskega komiteja Slovenije. Tako so skakalci v četrtek v Nemčijo odpotovali z letalom, medtem ko so se trenerji na 1000 kilometrov dolgo pot odpravili s kombiji, v katerih je bilo obilo opreme, da bodo skakalci oblečeni po vseh pravilih, ki so zapisana v pogodbah.

Smučarski skoki v številkah Willingen – Svetovni pokal, kvalifikacije za tekmo v soboto: 1. Stoch (Pol) 133,9 (142,5), 2. Freitag (Nem) 132 (139,5), 3. Tande 131,7 (142,5), 4. Forfang (oba Nor) 131 (143), 5. Bartol 129,9 (142), 6. Semenič (oba Slo) 127,6 (143), 7. Leyhe (Nem) 127,5 (143), 8. Damjan 125,8 (137,5), 9. Hula (Pol) 125,6 (140,5), 10. Johansson (Nor) 125,5 (140,5), 15. Zajc 116,1 (134), 16. Dežman 116 (134,5), 24. P. Prevc 110,4 (132), 35. Jelar (vsi Slo) 100,5 (131,5).