Glede na status, ki ga imajo smučarski skoki v Sloveniji, bi morala biti današnja tekma posameznikov na srednji skakalnici (ob 13.30) eden izmed vrhuncev za slovensko odpravo, a glede na trenutno formo Petra Prevca, Jerneja Damjana, Tilna Bartola in Timija Zajca je lestvica pričakovanj postavljena bistveno nižje od območja kolajn. Slovenska zračna eskadrilja se nikakor ni zmogla prilagoditi zahtevni napravi, a selektor Goran Janus ostaja optimist, da bi jim to lahko uspelo na včerajšnjem kondicijskem treningu in današnjih poskusnih skokih.

Prevc se bori s skakalnico

»Razlike bodo zelo majhne. Trening in kvalifikacije so ena stvar, tekma nekaj povsem drugega. Enostavno moramo pridobiti nekaj metrov pri dolžini skoka. Do tega je mogoče priti tudi zelo hitro. Upanje na napredek je v tem, da so fantje doslej skupaj pokazali le tri takšne skoke, s katerimi sem zadovoljen. Tisto, kar nam manjka, smo poskušali dobiti z vadbo v fitnesu v olimpijski vasi,« je izpostavil slovenski selektor Goran Janus.

Glede na trenutno formo Peter Prevc ne bo ubranil srebrne olimpijske kolajne iz Sočija 2014. »Borim se z izjemno zahtevno skakalnico. Močno upam, da bom dosedanjim skokom dodal še kakšen meter, da me bo neslo čez oznako sto metrov. Potrudil se bom maksimalno,« je povedal Peter Prevc. Na lastno željo je obiskal kontrolorja Mednarodne smučarske zveze (Fis) Seppa Gratzerja, da je preveril, ali nov tekmovalni dres, ki je izdelan prav za olimpijski nastop, ustreza predpisom.

Jernej Damjan ima z dosedanjih treh olimpijskih nastopov najboljšo uvrstitev iz Sočija, kjer je bil deveti na srednji skakalnici. »Vseskozi se lovim. Za srednje skakalnice je že tako znano, da na njih ni nobenih užitkov. Občutki so povsem drugačni kot na drugih skakalnicah. Je brez pravega ritma in je zelo podobna 120-merski skakalnici v Lahtiju. Ko se zapelješ v radius, te stisne, nato imaš zaradi dolge odskočne mize občutek, da se voziš v klanec. Ko prideš z mize, ni nobenega upora pod smučmi. Do sobote zvečer moram najti še nekaj več. Za tekmo sploh nimam velikih pričakovanj. Želim biti sproščen in dodati kašen meter,« je bil jedrnat Jernej Damjan, ki je vsak dan v stiku z družino v Ljubljani.

Za Tilna Bartola in Timija Zajca, ki zelo uživata v olimpijskem vrvežu – izjema je hrana, ker morata ob veliki izbiri paziti na težo –, bo današnja tekma debitanski nastop na največji tekmi vsakih štirih let. Bartol meni, da je tukaj naredil le en popoln skok, a je od tega že zelo daleč, saj ga je izvedel na prvem treningu v sredo, čeprav je bil zelo utrujen od poti in neprespan po prvi noči v Južni Koreji. »Občutki so lepi, skoki pa niso po željah. Imam kronične težave z zaletno hitrostjo in točnostjo na odskočni mizi. Na tekmi bom zadovoljen, če bom nadgradil skoke s treningov in kvalifikacij. Komaj čakam, da se preselimo na veliko skakalnico,« je bil iskren Tilen Bartol, rojeni letalec po duši, ki je v Planici kot predskakalec poletel že 252 metrov in padel. Cilj Timija Zajca je približati se skokoma, ki ju je pokazal na treningu, ko je dobil interni dvoboj s Semeničem za četrto mesto v ekipi. »Za tekmo nimam nobenih rezultatskih pričakovanj. Želim narediti popoln skok, da bom užival v zraku,« je napovedal sedemnajstletni Timi Zajc, ki zagotavlja, da se počuti kot na vsaki tekmi svetovnega pokala.