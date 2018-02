Portal CNN Travel je pod drobnogled med drugim vzel Nizozemce, narod, ki velja za enega najbolj zadovoljnih, zdravih. Vsekakor dovolj spodbuden razlog, da jih gre zagotovo v čem posnemati.

Svoboda na kolesu Če kolesa počasi osvajajo številne evropske prestolnice, vključno z Ljubljano, si Nizozemci dneva brez kolesa sploh ne predstavljajo. Prav nič nenavadnega ne bo, če boste med sprehodom po ulici naleteli na zaposleno mamo, ki bo na kolo poleg nakupovalnih vrečk naložila še dva otroka, tretji pa bo po možnosti kolesaril za njimi. Na kolo za zdravo telo je slogan, ki se jih drži tudi pozimi, ko zna zapihati mrzel veter, ne ustavijo jih niti dežne kaplje.

Brez slabe vesti ugriznite v pecivo Pravijo, da bolj kot sladke dobrote redita skušnjava in slaba vest, zato se nikar ne zgolj spogledujte s pecivom, ki zaseda posebno mesto v nizozemskih srcih. Veliko ljudi boste videli, kako se brez zadrege prehranjujejo kar med potjo, peš ali na kolesu. Zato naj bo obisk katere od dišečih pekarnic nekaj, kar se mora znajti na seznamu znamenitosti, vrednih pozornosti.

Začutite moč vetra Nizozemska leži tik ob morju, njeni prebivalci pa prav tako kot kolesarjenje obožujejo jadranje. Kadar se le da, pobegnejo na morje in jim to predstavlja poseben užitek. Če le lahko, si torej privoščite kratek oddih na barki in doživite moč vetra v jadrih.

Ena juha in dve žlici Morda Nizozemci, ko je treba poravnati račun, delujejo skopuško, vendar delujejo predvsem pravično. Ko jedo zunaj, ne marajo komplicirati, prav tako ne razmišljati, kdo je na vrsti za plačilo pijače ali obroka. Imajo pa navado, da si obrok razdelijo, brez kančka slabe vesti par sreba juho iz istega krožnika. Prav tako se ne zapletajo v konflikte, ko je treba poravnati račun – vsak namreč plača tisto, kar je pojedel in popil.

Začuti »gazellig« Ste si kdaj drznili zadihati s polnimi pljuči in si kljub delovnemu tednu vzeli tri ure časa za kosilo ali klepet ob kavi? Ali pa se zgolj prepustili toplim sončnim žarkom in obsedeli na klopci sredi parka? Za občutek ugodja in brezskrbnosti imajo Danci izraz hyggej, Nizozemci pa mu pravijo gazellig. Kot pravijo, lahko užitek in srečo v majhnih stvareh najde tudi vsak turist, ki vstopi v njihovo deželo.

Užitek ob skodelici kave Tudi pitje kave je nekaj, v čemer Nizozemci znajo uživati. Vendar ne v navadni kavi. Pijejo jo namreč s prav posebnim mlekom, ki ji da čaroben okus. Zato, ko boste obiskali njihovo deželo, pokusite njihovo nacionalno znamko kave Douwe Egberts, v lokalu pa naročite koffie verkeerd oziroma, če povemo po naše, »ponesrečeno kavo« ali po svetovljansko – caffe latte z malo manj mleka.