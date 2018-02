Senjak je danes izrazil pričakovanje, da bi morali prva obvestila hrvaškega sodišča prejeti v nekaj mesecih. Dokler traja postopek, pa ribiči ne bi smeli imeti nobenih težav pri prečkanju meje, je povedal po poročanju Televizije Slovenija.

Slovenski ribiči so se s Senjakom prvič srečali v soboto v Kopru, kjer so mu prvi predali pooblastila za zastopanje pred hrvaškim sodiščem glede hrvaških kazni zaradi prečkanja sredinske črte v Piranskem zalivu. Prve pritožbe je tako vložil že v minulih dneh.

Odvetnik je v soboto pojasnil, da bo v postopku zagovarjal stališče, da so ti dogodki izključno političnega značaja, saj gre za odločitev slovenske vlade, da implementira sodbo arbitražnega sodišča o meji med Hrvaško in Slovenijo. Ker je država tista, ki stoji za tem celotnim projektom, so to okoliščine, ki izključujejo odgovornost ribičev. Ker gre torej za primarno politično vprašanje, bi Hrvaška morala na to gledati kot na meddržavni incident, glede na to, da ne priznava arbitražne sodbe, je dodal.