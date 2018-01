Če bodo kazni prejeli, jih bodo v skladu z dogovorom s hrvaškim ministrom za kmetijstvo Tomislavom Tolušićem posredovali za mejo pristojni enoti istrske policije in postale bodo skrb hrvaških institucij, je v izjavi za hrvaško tiskovno agencijo Hina dejal Momić.

Dodal je, da so se tako na sestanku v Zagrebu v začetku leta kot na tistem pred nekaj dnevi v Bašaniji s Tolušičem dogovorili o načinu postopanja. Spomnil je, da so ribiči obakrat dobili zagotovilo pristojnega ministrstva, da imajo pravico loviti na istem območju kot leta doslej.

Medtem so s sedeža hrvaške diplomacije sporočili, da so v današnji noti slovenskemu veleposlaništvu v Zagrebu izrazili »globoko nezadovoljstvo in protest« glede najave slovenske strani, da bo začela pošiljati kazni za prekrške hrvaškim ribičem zaradi »ribolova na hrvaških območjih morja«.

Hrvaška bo »prisiljena odgovoriti na enak način« Kot so napovedali, bo Hrvaška zaradi slovenskih poskusov »izvajanje kompromitirane in za Hrvaško nesprejemljive arbitražne odločbe prisiljena odgovoriti na enak način«, da bi tako zaščitila svoje ozemlje. »Menimo, da slovenska napoved predstavlja ravnanje, ki ni v duhu dobrososedskega sodelovanja in evropskih vrednot ter s katerim se v reševanje odprtega vprašanja meje poskuša vmešati državljane ter ribiče, ki živijo in delajo ob tej meji«, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Znova so pozvali slovensko stran k nadaljevanju dialoga o odprtem vprašanju meje. Spomnili so, da imata državi kot članici EU in zveze Nato »odgovornost, da v duhu medsebojnega spoštovanja rešujeta odprta vprašanja po mirni poti in brez enostranskih potez«.