Kot je pojasnil na novinarski konferenci, je stavka ustavna pravica, ki se je drugače kot z zakonom ne da omejiti. Za področje vzgoje in izobraževanja pa zakon, ki bi stavko omejeval, ne obstaja. Če ravnatelj poziva, naj otroci pridejo v vrtec ali šolo, gre tako po Štrukljevih besedah za kršitev ustavne pravice in oviranje stavke.

Tako stavkajoči niso dolžni zagotoviti varstva in, če bi se striktno držali zakonodaje, bi bila popolna ustavitev dela v vrtcih in šolah povsem zakonita. A ker se zavedajo občutljivosti položaja, zlati ko gre za najmlajše, in ker otroci in starši niso tisti, proti katerim je stavka usmerjena, so se sami odločili, da jo nekoliko omilijo.

Ob vnaprejšnjem dogovoru bo zagotovljeno varstvo otrok

Zato bodo v vrtcih ob vnaprejšnjih dogovorih s starši, ki nimajo druge možnosti za varstvo otrok, tem otrokom zagotovili ustrezno varstvo. Podobno velja tudi za osnovne šole pri učencih prvega triletja. Se pa v vrtcih na dan stavke ne bo izvajal kurikularni program in v šolah ne pouk. Da bodo šole zaprte, je bilo tako mišljeno v smislu, da ne bo izvajanja osnovne dejavnosti, je pojasnil Štrukelj.

Pri tem je spomnil, da so stavko izglasovali v 95 odstotkih zavodov - vrtcev, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov, glasbenih šol -, kjer imajo svoje člane. V večjem delu šol in vrtcev pri dogovarjanju z ravnatelji po njegovih besedah nimajo težav. Pri desetih do dvajsetih zavodih pa prihaja do poskusov oviranja pravice do stavke s tem, da se napoveduje, da se bo otroke na nek način povabilo v šolo, ali da se pritiska na zaposlene, naj ne stavkajo, oziroma se jim preprečuje odhod v Ljubljano na protestni shod.

Štrukelj je napovedal, da bodo kršitelje ustavne pravice do stavke dosledno prijavljali policiji. Pričakuje pa tudi, da bo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport umaknilo svojo okrožnico, za katero po njegovih besedah ni imelo zakonske podlage. V vzgoji in izobraževanju »ni nobene omejitve stavke in nobenega zagotavljanja minimuma procesa dela, kar je bil termin, ki ga je ministrstvo uporabilo v okrožnici«, je dejal in dodal, da bi okrožnica po končani stavki lahko postala tudi predmet sodnega spora.