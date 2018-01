Pogajalska skupina sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi predsednik Pergama Jakob Počivavšek, je danes sporočila, da se je celodnevni splošni stavki javnega sektorja, napovedani za 24. januar, doslej pridružilo 18 sindikatov iz vseh dejavnosti javnega sektorja. Med drugimi naj bi stavkali cariniki, davkarji, pravosodni policisti, zaposleni na upravnih enotah, kulturniki, umetniški ustvarjalci ter novinarji na RTV Slovenija, farmacevti, veterinarji, diplomati, člani Pergamovega sindikata zdravstva, sindikat medicinskih sester Florence...

Za stavko so se odločili tudi v dveh šolskih sindikatih, Visokošolskem sindikatu Slovenije in Sindikatu delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije VIR. Člani sindikata ministrstva za obrambo, ki po zakonu ne smejo stavkati, si bodo na dan stavke vzeli dopust. Poleg stavke se bo ob simboličnih pet minut čez dvanajsto uro začel protest pred vladno palačo.

Sindikati ob tem zahtevajo takojšnjo odpravo varčevalnih ukrepov, ki še veljajo, to so osemodstotno znižanje plač iz leta 2012, znižani stroški prevoza, zamrznjena delovna uspešnost in preložitev izplačila napredovanj. Vlada je v dogovoru s sindikati decembra 2016 sicer podpisala zavezo, da se bo v letu 2018 začela pogajati o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov, vendar je bila ta glede na dosedanji odziv vlade po oceni sindikatov sklenjena s »figo v žepu«. Med stavkovnimi zahtevami sta tudi povečanje sredstev delodajalcem za že dogovorjene višje stroške dela, kar je še zlasti žgoča težava v bolnišnicah, in plačilo stavke.

Stavkovne zahteve sindikatov vključujejo takojšnjo odpravo plačnih nepravilnosti, in sicer tako, da bi se osnovne plače zaposlenih nad 26. plačnim razredom (1174 evrov bruto) zvišale za tri do štiri plačne razrede oziroma za 12 do 16 odstotkov, plače, nižje od 26. plačnega razreda, ki so lani v povprečju že zrasle za dva plačna razreda ali osem odstotkov, pa še za dva plačna razreda.

Jerkičeva: Duh je ušel iz steklenice

Čeprav bi izpolnitev zahtev sindikatov po izračunih vlade stala državni proračun kar okoli 750 milijonov evrov, je Počivavšek prepričan, da ne gre za 'pretirane apetite'. »Stavka je posledica vladnega nespoštovanja lastnih zakonov in zavez ter parcialnih dogovorov s posameznimi sindikati javnega sektorja zunaj okvira enotnega plačnega sistema. S tem je vlada porušila plačna razmerja in ogrozila obstoj enotnega plačnega sistema,« je opozoril.

Medtem ko so se osnovne plače zaposlenih do 26. plačnega razreda po lanskem dogovoru zvišale v povprečju za dva plačna razreda, je vlada zdravnikom, ravnateljem, direktorjem, upravam v podjetjih v državni lasti dvignila plače tudi do pet plačnih razredov oziroma do 20 odstotkov. Kot primer posebno netransparentnega in neupravičenega zvišanja so sindikalisti navedli kar 40-odstotno zvišanje plače predsednice uprave SDH Lidie Glavina.

Stavko javnega sektorja je podprla tudi predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič. Ocenila je, da je 'duh ušel iz steklenice' in ga bo težko potisniti nazaj. To pa ima po njenem mnenju lahko dolgoročne posledice tudi za zasebni sektor.

Največji šolski sindikat Sviz se omenjeni stavki ne bo pridružil. Po besedah glavnega tajnika Branimirja Štruklja je treba najprej urediti razmerja med plačami v izobraževanju in drugimi deli javnega sektorja, poleg tega so stavko že prej sami napovedali za 14. februar. Stavkovne zahteve Sviza obsegajo zvišanje osnovnih plač strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju od vrtcev do univerze, ustrezno ovrednotenje razredniškega dela in regres za letni dopust v znesku 1200 evrov bruto za vse zaposlene z minimalno ali nižjo osnovno plačo.

Na vprašanje, kako se namerava na napovedi stavk odzvati vlada, nam danes na ministrstvu za javno upravo niso odgovorili, pri čemer je iz besed sindikalistov razvidno, da dialoga med obema stranema trenutno sploh ni. Po tem, ko je vlada prejšnji mesec ugotovila, da s sindikalnima pogajalskima skupinama ni mogoče doseči dogovora o 8,4 milijona evrov vredni ponudbi za odpravo nepravilnosti nad 26. plačnim razredom, je sklenila, da bo predlog ponudila v podpis posameznim sindikatom, kar pa je po Počivavškovih besedah nesmiselno in neodgovorno. Rok za opredelitev sindikatov do ponudbe je sicer 12. januar.