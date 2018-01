Aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor, s katerim bi sklenili lanska pogajanja o odpravi plačnih anomalij nad 26. plačnim razredom, je podpisalo le osem od 42 reprezentativnih sindikatov, in sicer Sviz, oba policijska sindikata, Sindikat delavcev v pravosodju, Neodvisni sindikat delavcev ljubljanske univerze, Sindikat javnih uslužbencev Slovenije, Sindikat delavcev SURS in Sindikat direktorjev in ravnateljev Slovenije. Čeprav je vlada rok podaljšala do torka, še dva sindikata pa sta menda podpis najavila, je malo verjetno, da bo do uveljavitve aneksa tudi zares prišlo.

Podpisov premalo tudi za drugi kvorum Prvi kvorum, po katerem bi morala k podpisu pristopiti večina sindikatov iz najmanj štirih dejavnosti, je daleč od uresničitve, prav tako pa skoraj zanesljivo ne bo dosežen niti drugi, sicer precej sporni kvorum, ki dopušča, da zadostujejo podpisi manjšega števila sindikatov iz najmanj štirih dejavnosti, ki skupaj zastopajo najmanj 40 odstotkov zaposlenih v javnem sektorju. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je dejal, da bodo dokončne številke še enkrat preverili, a opozoril, da tudi glede izpolnitve pogojev za drugi kvorum ni preveč optimističen. Branimir Štrukelj, predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja, kjer so aneks (z izjemo sindikata zdravstva in socialnega varstva ter sindikata delavcev v zdravstveni negi) podpisali vsi sindikati, je pojasnil, da bi ob zadostnem številu podpisov prišlo ne le do dviga orientacijskih delovnih mest, ki jih določa aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor, ampak tudi v sedmih kolektivnih pogodbah dejavnosti, pri katerih je prišlo do parafiranja, in sicer za dejavnost kmetijstva, gozdarstva, okolja in prostora, kulture, vzgoje in izobraževanja, obvezne socialne varnosti ter za protokolarne storitve Brdo. Naj spomnimo, da vladi v pogajanjih, ki so se zaključila konec lanskega leta, ni uspelo doseči dogovora s sindikalnima pogajalskima skupinama, zato se je na pobudo konfederacije odločila preveriti še podporo posameznih sindikatov. Za odpravo plačnih anomalij nad 26. plačnim razredom je bila vlada sicer pripravljena nameniti 8,4 milijona evrov, kar pa se je večini sindikatov zdelo premalo.

Pet sindikatov zapustilo skupna pogajanja Podpisovanju aneksov je sledilo prvo srečanje med vladno pogajalsko skupino in sindikati javnega sektorja. Po dveh urah vroče debate je pet sindikatov (Sviz, oba policijska sindikata, sindikat delavcev v zdravstveni negi ter sindikat zdravstva in socialnega varstva), ki stavke napovedujejo v februarju in želijo ločena pogajanja, sestanek zapustilo, vladna stran pa je nadaljevala pogovore z večjo skupino sindikatov, ki so stavko napovedali za 24. januar. Kakšna so konkretna vladna izhodišča za skupna pogajanja, nam na ministrstvu za javno upravo niso želeli zaupati, se pa, kot so dejali, navezujejo na uskladitve s plačami zdravnikov, odpravo varčevalnih ukrepov in ureditev plačnih anomalij.