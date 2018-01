Stavka javnega sektorja: Če so dobili zdravniki ...

Bolnišnic imamo najbrž preveč, zdravstvenega osebja pa premalo. Koliko in katerega oziroma katerih ter kaj storiti, bi moralo biti predmet strokovne razprave. Sodnikov imamo dovolj, glede na nekatera merila in primerjave z drugimi (razvitimi) državami še preveč, so pa sodišča skoraj brez strokovnih sodelavcev. O sodstvu se brez politiziranja ne znamo pogovarjati. V šolske razrede smo pred leti stlačili več otrok in učiteljem zvišali obveznost. »Družba znanja« se trudimo postati s fakulteto v vsaki drugi vasi.