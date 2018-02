Pred tremi stavkami, ki so napovedane za ponedeljek, torek in sredo prihodnji teden, sicer poteka troje ločenih pogajanj. Sindikati namreč glede na dejavnost, ki jo zastopajo, postavljajo različne zahteve, je pojasnil Štrukelj. Skupni cilj vseh pa je po njegovih besedah, da se kolektivne pogodbe dejavnosti ohranijo kot tisti prostor, kjer se dogovarjajo specifična vprašanja, naj gre za policijo, zdravstvo, vzgojo in izobraževanje, državno upravo, pravosodje, ipd.

Kot prvi bodo v stavko v ponedeljek vstopili v policiji. Kot je pojasnil predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič, bodo stavko začeli ob 7. uri in jo nadaljevali do izpolnitve zahtev. Po njegovih napovedih se bodo stavki pridružili zaposleni v policiji in notranjem ministrstvu, skupno okoli 9000 zaposlenih.

Za stavko v policiji sicer veljajo določene zakonske omejitve, ki jih bodo upoštevali. Storili bodo vse, da preprečijo dejanja, ki bi predstavljala nevarnost za življenje, zdravje ali premoženje ljudi, je napovedal Uroševič. Prvi dan stavke, v ponedeljek, bodo sindikalni zaupniki in tisti zaposleni, ki bodo prosti, po njegovih besedah prišli tudi pred vlado.

Predsednik Sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekuš je ob tem poudaril, da želijo policistom vrniti status, ki si ga zaslužijo glede na naloge, pooblastila, odgovornost in nevarnost, s katerimi se vsakodnevno soočajo. Vlada je namreč enostransko posegla v dogovorjena razmerja iz leta 2016 in s tem ponovno razvrednotila poklic policista, je ocenil.

V torek stavka zdravnikov in delavcev v socialnem varstvu V torek bo sledila dvourna opozorilna stavka v zdravstvu in socialnem varstvu, za katero so se skupaj odločili v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Stavka bo potekala med 8. in 10. uro. V omenjenih sindikatih zatrjujejo, da imajo veliko podporo in da se jim bodo po napovedih pridružili tudi nekateri nečlani sindikatov. Skupno pa na tem področju dela prek 40.000 zaposlenih. Po besedah predsednika sindikata zdravstva in socialnega varstva Zvoneta Vukadinoviča so pogoje dela med stavko uskladili z resornima ministrstvoma. A bistvo njihovih stavk ni v tem, da bi prizadeli bolnike ali na primer oskrbovance v domovih za starejše. Vedno znova ugotavljajo, da med stavko ne bodo mogli delali tako malo, kot je predpisano. Vendar pa njihov sindikat zastopa tudi zaposlene iz plačne skupine J, pri katerih ne veljajo zakonske omejitve. Tokratna stavka bo po njegovih besedah zgolj opozorilna, če pa jim vlada ne bo prisluhnila, bodo nadaljevali z belo stavko.