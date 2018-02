»Temu poklicu sem se res ves razdajal. Bil sem zasvojen z delom, gledališčem, s plesom. Kar preveč in kar sram me je zdaj na neki način pred samim seboj. Toda očitno je bila umetniška vest močnejša,« se je pred nekaj leti v pogovoru za naš časopis spominjal Janez Mejač, danes že neke vrste živa legenda slovenske baletne umetnosti, nekoč prvi solist ljubljanskega baleta, koreograf, režiser, pozneje pa tudi dolgoletni vodja ljubljanske baletne hiše in navsezadnje še priljubljeni pedagog, ki je v predajanju svoje umetnosti ostal dejaven dolga leta po uradni upokojitvi leta 1987.

Iz bolnišnice na premiero

Mejač, rojen leta 1936 v Mokronogu, je bil več kot štirideset let tako rekoč neločljiv od gledaliških desk. Baletna umetnost ga je pritegnila kmalu po tem, ko se je njegova družina preselila v Ljubljano; sprva ga je v baletni šoli poučevala ruska profesorica Nadežda Murašova, kmalu pa se je srečal tudi z umetniškim parom zakoncev Mlakar, ki sta takrat vodila ljubljanski balet in sta iskala mlade baletne plesalce. Prvič je tako plesal v Danini (1951) kot zborist, nato nastopal še v drugih baletih (v zboru je odplesal skupno 38 predstav) in prvo manjšo solistično vlogo dobil, še preden je leta 1957 končal baletno šolanje. Od takrat se je njegova kariera le še vzpenjala in leta 1970 je dobil naziv prvega solista ljubljanskega baleta; na bogati poti, ki ga je za nekaj časa vodila tudi v tujino (ko v Ljubljani ni dobil stanovanja, je odšel v Göteborg, kjer so ga – takrat že dodobra uveljavljenega – sprejeli brez avdicije), je nastopil v kar 84 solističnih vlogah, ki jih je oblikoval z vidnimi domačimi in tujimi koreografi.

Ves ta čas se je brezpogojno daroval baletni umetnosti. »Prostega dneva za plesalca ni, za solista pa sploh,« je dejal nekoč. Tako je znana anekdota, ko je zbolel za hudo pljučnico, vendar po nekaj dneh pobegnil iz bolnišnice, da je lahko zvečer odplesal premiero predstave Žar ptica; po nastopu so ga soplesalci odpeljali nazaj na kliniko, kjer so se skupaj zabavali do jutra. Plesal je celo na dan svoje poroke.