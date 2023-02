Janez Mejač je prvič nastopil v baletu Danina leta 1951, so spomnili na ministrstvu za kulturo. Po zaključku baletnega šolanja (1957) je bil nominiran za plesalca v baletih Triptihon in Naše ljubljeno mesto, od leta 1959 pa kot aspirant v baletih Pepelka, Othello, Dvoboj, Trnuljčica in drugih. Leta 1967 je postal priznani soloplesalec, tri leta pozneje je pridobil tudi prestižni umetniški naziv prvega solista ljubljanskega baleta. Leta 1975 je prejel nagrado Prešernovega sklada za vlogo Razuzdanca v baletu Razuzdančeva usoda.

V dveh desetletjih je slovenski baletni umetnosti daroval 84 solističnih vlog, ki jih je oblikoval s 26 domačimi in tujimi koreografi. V okviru SSG v Trstu je 20 let vodil baletno izobraževanje za mlade. Dva mandata je deloval kot vodja ljubljanskega baleta, eno leto je na Akademiji za glasbo predaval odrski gib in zgodovinske plese. Društvo baletnih umetnikov Slovenije mu je leta 2011 podelilo strokovno nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo. Istega leta je prejel odlikovanje predsednika države Red za zasluge za vsestranski prispevek k slovenski baletni in gledališki umetnosti. Leta 2018 je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo.

Andrej Zlatko Brvar, pesnik, publicist in urednik, je doslej objavil 16 knjig poezije, tri knjige za otroke in mladino, zbirko publicistike, antologijo Slovenska pesem v prozi in Mariborsko knjigo (pesmi, zgodbe in pričevanja). Po njegovih delih je luč sveta ugledalo pet radijskih iger, v tujini sta izšli dve njegovi pesniški zbirki in več posameznih pesmi.

Za svoje pesniško delo je leta 1989 prejel Kajuhovo nagrado, leta 1991 nagrado Prešernovega sklada in Glazerjevo listino ter leta 2015 Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Bogato je zastopan v vseh novejših antologijah slovenske poezije doma in na tujem, so v obrazložitvi zapisali na ministrstvu za kulturo.