Mladi psi se ne učijo hitreje od starejših psov. Pri odraslih psih ljudje večinoma naredijo že toliko napak, da se ne pogovarjamo samo o vzgoji in postavitvi novih vzorcev, temveč še o tem, da je najprej treba stare popraviti, šele nato lahko pridejo novi. Vendar se tudi starejši psi z veseljem učijo. Na nas je, da se prilagodimo na primer deset let staremu psu, saj je delo z njim drugačno kot z mladičkom. Ne pomeni, da je težje ali slabše, samo drugačno je. Poskrbeti je treba za pridobitev znanja, kako starejšega psa motivirati in kako delati z njim, ni pa ga nič težje učiti in vzgajati. Starejšega psa je včasih celo lažje vzgajati kot mladička, saj imajo mladički ogromno energije, nimajo še razvite koncentracije, nimajo še vzpostavljenega odnosa z vami… Zavedati se morate, da če ste zdaj že deset let živeli z vašim psom in vzgoja ni bila optimalna, se je seveda nabralo veliko vedenjskih vzorcev, ki vam niso najbolj všeč, za katere si je treba vzeti nekaj časa, da se jih odpravi. Pri mladičkih začnete s svežega, iz nič, pri starejših psih pa je večinoma treba najprej kako stvar še popraviti. Vendar se starejši psi enako radi učijo kot mladički.

Ne glede na to, ali se zavedate učnega procesa vašega psa ali ne, se pes 24 ur na dan nekaj uči. Ali se uči tisto, kar si želimo mi (temu pravimo vzgoja), ali se uči nekaj, kar se njemu splača in vam to ni všeč (temu pravimo vedenjske težave) – odvisno je od vas in ne od psa. Pes se torej uči ves čas. Verjetno se strinjate, da je boljše, da se uči stvari, ki si jih želimo mi. Na primer, da zna počakati pred prehodom za pešce, da pozna odpoklic, da se razume z drugimi psi… Boljše je torej, da ga učimo življenjsko uporabne vaje, kot da pustimo in rečemo, da je prepozno, pes pa se kljub temu nekaj uči, po vsej verjetnosti tisto, česar si mi ne želimo. Če se pes torej ves čas uči, je potem bolje, da mi vodimo njegov učni proces ne glede na starost, saj bomo od tega mi in pes imeli največ. Svoj čas pametno investirajte. Včasih je manj več, vzgoje se lotite premišljeno, pridobite si znanje in začnite učni proces. Vzgoja psa ne traja ves dan, saj se pes ni sposoben toliko časa koncentrirat. Za vzgojo si vzemite večkrat na dan nekaj minut časa, vendar delajte premišljeno in specifično usmerjene vaje. Vzgoja vam torej ne bo vzela veliko časa, če boste le vedli, kaj delate. Če se boste lotili vzgoje, vam bo to vzelo manj časa, kot če se je recimo ne bi lotili in bi imeli nevzgojenega psa. Pes se torej uči ves čas, od vas je odvisno, ali se bo učil tiste stvari, ki so za vas in njega uporabne, ali pa napačne vedenjske vzorce.

Psi z vzgojo pridobijo marsikaj. Ena teh stvari je svoboda v okvirih, ki jih boste postavili v času vzgoje. Ne pogovarjamo se o filozofski svobodi, kjer je psu vse dovoljeno in prosto teka povsod ter se vrne domov, ko se mu zazdi, temveč o tem, da pri vzgoji vi postavite okvire in znotraj teh okvirov psu omogočate svobodo. Vsak pa postavi okvire, kot želi. S psom se vam torej ne bo treba kregati, saj bo točno vedel, kaj od njega pričakujete, in bo v tem užival. Vsak pes si zasluži, da je lahko na sprehodu zadovoljen v svojih nagonih, da ga lahko spremljate na sprehodu, ne pa da se izogibate sprehodu, ker vam je neprijetno.

Če mislite, da ni treba, da je vzgojen, privoščite to vsaj svojemu psu. Vložite nekaj energije in časa v to, da bo vaš pes napredoval, da bo lahko v vašem okolju in v okvirih, ki jih boste vi postavili skozi proces vzgoje, dejansko svoboden.

