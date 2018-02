Drama v režiji Janeza Pipana je prvo premiero doživela septembra lani, odzivi kritikov in občinstva pa so bili odlični. A so jo po tragični smrti Jerneja Šugmana 10. decembra lani morali začasno umakniti s sporeda, saj je imel igralec nosilno vlogo v drami. Danes so iz SNG Drama Ljubljana sporočili, da bo vlogo Župnika prevzel Klemen Slakonja, ki da se je »že večkrat izkazal v vlogi duhovnikov«.

Ob tem bosta v igralski zasedbi še dve spremembi: Gregor Podričnik bo zamenjal Roka Prašnikarja v vlogi Drugega delavca, Timon Šturbej pa bo igral Mladeniča v alternaciji s Timotejem Novakovićem.

Premiera predstave s prenovljeno igralsko zasedbo bo v ponedeljek 19. februarja.