“Okužila si mene, v prsih me boli, v tebi so bili kitajski virusi,” se začne aktualna slovenska imitacija, ki so jo ustvarjalci poklonili tistemu, o katerem se v zadnjih tednih največ govori, koronavirusu. Imitatorji Klemen Slakonja, Tilen Artač in Igor Bračič so za sobotno oddajo v rubriki Mala terasa združili moči in naredili »epsko« priredbo, ki ima do danes na youtubu že skoraj 100 tisoč ogledov.

Pesem govori o moškemu, ki se je na vse pretege trudil izogniti virusu, razkužil stanovanje, naredil zaloge hrane, sledil nasvetom strokovnjakov, a virusu ni mogel uiti. »Prišla si iz Milana, zvečer vsa nažgana, direkt v mojo posteljo. Zjutraj, ko si se vstala, si vame zakašljala in takrat sem fasal jo, koronico,« zgodbo pojejo imitatorji, ki jo dopolnjujejo tudi s simpatično koreografijo v stilu slovenske skupine Game Over, ki je delovala od leta 2001 do 2005.

Na humoren način so ustvarjalci predstavili stanje in ukrepe, ki so povezani s koronavirusom. Na koncu so vključili še priporočilo: "Če vročino imaš, če kašljaš, če te vse boli, ne hodi na trolo, ostani doma. Pokliči ga. Zdravnika osebnega. Če slutiš, da si okužen, pejt na testiranje. 16 vstopnih točk nikol' se ne zapre. Bris bojo ti vzeli, ne skrbi, ne boli«.

Na parodijo pa se je v našem prostoru pojavilo tudi nekaj ostrejših kritik, na katere se je avtor Slakonja že odzval na instagramu rekoč, da so s parodijo želeli le opozoriti »na nevarnost in zaščitne ukrepe predvsem mlade in tiste gledalce ter uporabnike spleta, ki tovrstnih informacij ne spremljajo v informativnih oddajah ali objavah« ter dodal, da je smeh pol zdravja.