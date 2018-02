Natečaj Zlate prakse

V sklopu Zlate niti poteka tudi natečaj Zlate prakse. Podjetja se nanj lahko prijavijo do konca tega meseca. Zanimajo nas drzni, drugačni, inovativni, učinkoviti in ustvarjalni pristopi, za katere v podjetjih in organizacijah menijo, da jih delajo posebne in da prispevajo k uspehu njihovega kolektiva. Razpisne kategorije Zlate prakse so:

preproste ideje ali projekti s prebojnim rezultatom,

drzne, nove, drugačne, nore ideje in pristopi,

dvig zavzetosti zaposlenih,

promocija in razvoj notranjega podjetništva in inovativnosti,

povezovanje (integracija) organizacijskih enot podjetja ter aktivacija in mobilizacija organizacijske energije,

prepoznaven razvoj organizacijske kulture,

uspešen in učinkovit interni marketing,

preobrazba v smeri digitalizacije, uresničevanje digitalnih obljub,

pristopi in iniciative za aktivacijo zaposlenih, aktivno staranje, nove vloge starejših zaposlenih.