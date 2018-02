Na Mlinem pri Bledu je dopoldne potonila pletnja. Po podatkih Policijske uprave Kranj se je nesreča zgodila ob izplutju, ko naj bi v vodo padla ena od korejskih turistk. Ker so sedeči potniki na pletnji želeli pomagati, so obtežili plovilo na eni strani in to se je prevrnilo, v vodi pa je končalo skupno enajst ljudi. Rešili so se sami in ob pomoči pletnjarja, domačina Jake Kajdiža ter drugih, ki so priskočili na pomoč. Tri premrzle in mokre potnike so odpeljali v bolnišnico, dva naj bi bila močneje podhlajena zaradi neprostovoljne kopeli tik ob obali na Mlinem, kamor sicer avtobusi vsak dan vozijo skupine turistov iz Južne Koreje, ti pa se potem odpravijo na otok.

Na Bledu je 23 pletnarjev, a pozimi ne plujejo vsi. V zvezi z današnjim dogodkom obstaja tudi pričevanje, da je turistka zdrsnila v vodo, ko je bila še na obali, potem pa so ji tisti s plovila želeli pomagati. Policisti so sicer o dogodku obvestili tudi pristojnega inšpektorja za plovbo po celinskih vodah.

»Razmere na jezeru niso bile take, da bi pletnjar odklonil prevoz. Ni bilo vetra, jezero je bilo mirno. Mi smo soočeni s tem, da turisti vnaprej plačajo obisk otoka in na kraju samem se temu seveda lahko odpovedo. Če pa vztrajajo, potem pač pletnjarji tega ne morejo preprečiti. Obvezno pa vedno vsem potnikom določijo, kje naj sedijo, da je plovilo ustrezno obteženo,« pravi vodja pletnjarjev Grega Pazlar, ki ima nesrečo za izjemen dogodek po spletu okoliščin, ki jih je povzročil tako nesrečen padec v vodo kot poskus reševanja in v katerem je napačno obtežena pletnja potonila. Potniki so namreč hkrati stopili na eno stran, kar je bilo usodno.